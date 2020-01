Mulher faz compras no centro de São Paulo 08/06/2018 REUTERS/Paulo Whitaker

BRASÍLIA, Jan 14 (Reuters) - O volume do setor de serviços do Brasil caiu 0,1 por cento em relação a outubro e teve alta de 1,8 por cento na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira.