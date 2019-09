CORREÇÃO (OFICIAL)-Setor de serviços sobe 0,8% e tem melhor julho desde 2011

Cozinheiros finalizam pratos em restaurante 01/11/2017 REUTERS/Pilar Olivares

(Corrige no título e no 1º parágrafo para esclarecer que é o melhor mês de julho desde 2011 e não 2009)

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A atividade no setor de serviços do Brasil cresceu 0,8% em julho sobre junho, o melhor resultado para o mês desde 2011, recuperando-se do recuo visto em junho, mostraram dados do IBGE nesta quinta-feira.

Em julho de 2011, a atividade no setor cresceu 0,9% na margem. Ante julho de 2018, a alta foi de 1,8%, maior taxa para o mês, nessa base de comparação, desde 2014 (+2,1%).

Três das cinco atividades pesquisas tiveram alta na passagem de junho para julho, com destaque para o ramo de serviços de informação e comunicação (+1,8%). Os demais resultados positivos vieram dos setores de outros serviços (+4,6%) e de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (+0,7%).

Na contramão, a área de serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,3%) e o ramo de serviços prestados às famílias (-0,5%) recuaram.

Por Rodrigo Viga Gaier e José de Castro