Garçonete serve café em São Paulo 08/02/2011 REUTERS/Nacho Doce

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O volume do setor de serviços do Brasil recuou 0,7% em março em relação a fevereiro e teve queda de 2,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira.

As expectativas em pesquisa da Reuters eram de recuos de 0,1% na comparação mensal e de 0,8% na base anual.

Reportagem de Rodrigo Viga Gaier