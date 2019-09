Câmara e Senado podem tratar da reforma tributária com governo em comissão mista informal, diz Rocha

Maia, Alcolumbre e o ministro da Economia, Paulo Guedes 05/08/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O senador Roberto Rocha (PSDB-MA), relator da reforma tributária no Senado, afirmou nesta terça-feira que as duas Casas do Congresso poderão criar uma comissão mista informal para que, em “um prazo talvez de 30 dias”, um texto de consenso ser discutido, em trabalho conjunto com o governo.

Segundo Rocha, a ideia da comissão foi produto de conversas entre os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

O relatório de Rocha, apresentado nesta manhã, propõe a instituição de um modelo de Imposto de Valor Agregado dual, que substitua nove tributos, sendo sete federais mais o ICMS (estadual) e o ISS (municipal).

O texto não prevê a desoneração da folha de pagamentos.

Reportagem de Marcela Ayres