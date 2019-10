Trump diz que irá se reunir com vice-premiê chinês na Casa Branca na sexta-feira

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump 09/10/2019 REUTERS/Jonathan Ernst

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que se encontrará com o vice-premiê chinês, Liu He, na Casa Branca na sexta-feira, no segundo de dois dias de negociações comerciais de alto nível com o objetivo de evitar aumentos programados nas tarifas dos EUA sobre produtos chineses.

“Grande dia de negociações com a China. Eles querem fazer um acordo, mas será que eu quero? Eu me encontro amanhã com o vice-premiê na Casa Branca”, disse Trump no Twitter.

Por David Lawder