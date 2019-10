Trump diz estar adiantado para assinar parte de acordo comercial com a China

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump 28/10/2019 REUTERS/Leah Millis

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que espera assinar uma parte significativa do acordo comercial com a China antes do previsto, mas não deu detalhes sobre o cronograma.

“Provavelmente ficaremos adiantados para assinar uma parte muito grande do acordo com a China, vamos chamar de Fase Um, mas é uma parcela muito grande”, disse ele a repórteres antes de uma visita a Chicago.

Líderes das duas maiores economias do mundo estão trabalhando para concordar com o texto de um acordo comercial de “fase um” anunciado por Trump em 11 de outubro. Trump disse que espera assinar o acordo com o presidente da China, Xi Jinping, no próximo mês, em uma cúpula da Apec no Chile.

Nesta segunda-feira, Trump disse que a assinatura estava planejada para a cúpula, mas fez referência à recente agitação política no Chile e disse acreditar que os dois lados podem resolver a situação.

O presidente norte-americano afirmou ainda que a parte da primeira fase “cuidará dos agricultores” e “também cuidará de muitas das necessidades bancárias”.

Sobre o prazo para a assinatura do acordo, disse que “estamos um pouco adiantados, talvez muito adiantados”.