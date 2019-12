Trump diz que negociações comerciais com China vão "muito bem"

Cúpula da Otan em Watford. REUTERS/Kevin Lamarque

WATFORD, Inglaterra (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que as negociações comerciais com a China estão indo “muito bem”, soando mais positivo do que na terça-feira, quando disse que um acordo comercial poderia ter que esperar até depois das eleições norte-americanas de 2020.

“As discussões estão indo muito bem e vamos ver o que acontece”, disse Trump a repórteres em uma reunião de líderes da Otan perto de Londres.

Por Steve Holland, Costas Pitas e James Davey