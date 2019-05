Trump diz que recebeu uma "bela carta" do presidente da China

Presidente dos EUA, Donald Trump, ao lado do mandatário chinês, Xi Jinping 09/11/2017 REUTERS/Damir Sagolj

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que recebeu uma “bela carta” do presidente chinês, Xi Jinping, enquanto as negociações sobre um acordo comercial entre os dois países continuam em Washington.

“Ele acabou de me escrever uma bela carta. Acabei de receber e provavelmente vou falar com ele por telefone”, disse Trump. Mais tarde ele explicou que Xi disse na carta: “Vamos trabalhar juntos, vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa”.

Trump disse acreditar que seja possível chegar a um acordo nesta semana, enquanto os negociadores se preparam para se encontrar novamente nesta quinta-feira em Washington para acabar com uma disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O escritório do Representante de Comércio dos EUA anunciou que as tarifas sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses vão subir de 10 para 25 por cento na sexta-feira, bem no meio dos dois dias de reuniões com a delegação chinesa.

Trump acusou a China de quebrar os compromissos assumidos até agora nas negociações.

“Estamos chegando muito perto de um acordo, então eles começaram uma tentativa de renegociar o acordo. Não podemos ter isso. Não podemos ter isso”, disse ele.

Por Steve Holland