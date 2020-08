Trump promete criar crédito tributário para empresas que trouxerem empregos de volta da China

Trump em Oshkosh, Wisconsin 17/8/2020 REUTERS/Tom Brenner

MANKATO, EUA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta segunda-feira criar 10 milhões de empregos em dez meses, em parte com a criação de créditos tributários para empresas norte-americanas que transferirem fábricas da China para os EUA.

Trump, que busca construir apoio antes das eleições de 3 de novembro, disse a apoiadores durante uma visita a Mankato, Minnesota, que seu governo também revogaria contratos federais de empresas que terceirizassem trabalho para a China.

“Criaremos créditos tributários para empresas que trouxerem empregos da China de volta para a América”, disse Trump durante um discurso de uma hora. Ele também previu que a economia dos EUA iria se recuperar fortemente do choque econômico causado pela pandemia do coronavírus - desde que ele seja reeleito.

“O que estamos fazendo juntos é nada menos que um milagre econômico e agora estamos fazendo de novo”, disse Trump a seus apoiadores. “Construímos a maior economia da história do mundo e agora tenho de fazer de novo.”

Trump elogiou o aumento das vendas no varejo nos últimos meses. Os dados divulgados na semana passada, no entanto, mostraram que as vendas no varejo dos EUA aumentaram menos do que o esperado em julho, à medida que os consumidores reduziram as compras de veículos motorizados. Os números podem desacelerar ainda mais nos próximos meses, em meio a novas infecções pela Covid-19 e uma redução nos cheques de seguro-desemprego,