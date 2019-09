Trump diz que não está empolgado com Fed, mas que cargo de Powell está a salvo

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump 09/09/2019 REUTERS/Erin Scott

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o cargo do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, está a salvo, ainda que tenha acrescentado que “não estava empolgado” com o banco central dos EUA.

“Está a salvo, sim, está a salvo. Quero dizer, claro, por que não?”, disse Trump à Fox News em uma entrevista que foi ao ar nesta quinta-feira, respondendo a uma pergunta sobre o posto ocupado por Powell.

“Quero dizer, ele conseguiu um emprego, e, sabe, estou decepcionado com ele.”

Na quarta-feira, o Fed votou por sete votos a três por um corte nos juros pela segunda vez este ano, reduzindo sua taxa básica sobre empréstimos ‘overnight’ para uma faixa entre 1,75% e 2,00%, mesmo tendo sinalizado maiores obstáculos para novas reduções.

A entrevista foi gravada durante viagem do presidente à Califórnia na quarta-feira, após a decisão do Fed de reduzir as taxas de juros.