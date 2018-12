Trump ataca Fed como "único problema" dos EUA; Tesouro reúne reguladores

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou o Federal Reserve nesta segunda-feira, descrevendo a instituição como o “único problema” da economia dos EUA e autoridades discutiram a volatilidade nos mercados acionários causada, em parte, pela disputa do presidente com o banco central.

Ações caíram na abertura desta segunda-feira em meio a preocupações sobre desaceleração do crescimento econômico, a paralisação do governo e notícias de que Trump discutiu a demissão do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell.

Em um tweet que não conseguiu acalmar os mercados sobre a independência do Fed, Trump colocou a culpa por ventos contrários na economia de forma firme nas costas do banco central.

“O único problema que nossa economia tem é o Fed. Eles não tem um sentimento pelo mercado”, disse Trump no Twitter.

Trump tem criticado frequentemente o Fed pela elevação dos juros neste ano.

A administração Trump organizou uma conferência telefônica nesta segunda-feira entre os principais reguladores dos EUA para discutir os mercados financeiros, disse o Departamento do Tesouro.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, seria o anfitrião da conferência do Grupo de Trabalho sobre Mercados Financeiros, conhecido coloquialmente como “Plunge Protection team”.

A Bloomberg News disse que os reguladores disseram a Mnuchin na conferência que não havia nada de extraordinário nos mercados.

Mnuchin também fez ligações para os principais banqueiros dos EUA na véspera e obteve garantias de que os bancos são capazes de fazer empréstimos, disse o Tesouro.

Se os esforços de Mnuchin de reunir os principais bancos sobre sua saúde financeira e conversar com as autoridades que tipicamente se reúnem para enfrentar uma crise tinham o objetivo de acalmar os mercados, isso não ficou evidente nesta segunda-feira. Wall Street operava no vermelho em uma sessão abreviada antes do feriado de Natal.

Todos os 11 setores do S&P 500 operavam em queda, e todos os 30 componentes do Dow Industrials caíam.

Mas as negociações tinham volume pequeno, com os mercados fechando às 16h (horário de Brasília) antes do feriado de Natal.

Por Tim Ahmann e Jason Lange