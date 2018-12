Trump deverá concordar em estender prazo para financiamento do governo em duas semanas

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a repórteres a bordo do Air Force One no sábado que deve concordar com uma extensão de duas semanas no financiamento antes do prazo em 7 de dezembro para financiar inteiramente o governo dos EUA em razão da morte do ex-presidente George H.W. Bush.

A perspectiva de uma paralisação parcial do governo tem sido iminente nos últimos dias após Trump renovar na última semana sua demanda por significativo financiamento de contribuintes dos EUA para sua proposta de erguer um muro na fronteira entre EUA e México.

Trump disse no sábado que líderes congressionais buscaram a extensão de curto prazo e ele disse que irá “absolutamente considerá-la e provavelmente dará”.

Bush morreu na sexta-feira. Seu funeral está marcado para quarta-feira em Washington, deixando pouco tempo para alcançar um acordo antes do prazo, disseram assessores do Congresso no sábado antes dos comentários de Trump.

Na semana passada, Trump disse ao Politico que está “totalmente disposto” a paralisar o governo federal a menos que o Congresso autorize uma verba de 5 bilhões de dólares para financiar seu tão prometido muro na fronteira com o México.

Trump não cumpriu suas ameaças anteriores de paralisar o governo pelo financiamento do muro, uma de suas principais promessas da campanha presidencial de 2016.

Sem uma extensão do prazo, o Congresso precisa aprovar uma lei de gastos até sexta-feira para manter algumas agências do governo financiadas, incluindo o Departamento de Segurança Interna, que policia a fronteira e a imigração, bem como os departamentos de Transporte, Agricultura, Comércio, Justiça, de Estado, Tesouro, de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Por Roberta Rampton a bordo do Air Force One e por David Shepardson em Washington