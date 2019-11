Trump diz que não concordou em reverter tarifas sobre a China

Presidente dos EUA, Donald Trump, fala no jardim da Casa BrancaREUTERS/Leah Millis

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira a repórteres que não concordou em reverter as tarifas sobre a China, mas que Pequim gostaria que ele fizesse isso.

Autoridades de ambos os países disseram na quinta-feira que a China e os EUA concordaram em retirar as tarifas sobre os produtos um do outro na “fase 1” do acordo comercial, se ele for finalizado.

O Ministério do Comércio da China, sem apresentar um cronograma, afirmou que os dois países concordaram em cancelar as tarifas em fases.

Uma autoridade dos EUA, falando sob condição de anonimato, confirmou que a retirada das tarifas faria parte da primeira fase de um acordo comercial que ainda está sendo redigido para que Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, assinem.

Mas a declaração logo foi posta em dúvida depois que a Reuters noticiou que o plano enfrenta forte oposição interna no governo dos EUA.

Reportagem de Alexandra Alper