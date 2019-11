Trump diz que EUA estão perto de assinar "fase um" de acordo comercial com a China

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa no Clube Econômico de Nova York, no Hilton Midtown Hotel, em Manhattan, Nova York, EUA. 12/11/2019. REUTERS/Tom Brenner

NOVA YORK (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que o país está perto de assinar a “fase um” de um acordo comercial com a China, acrescentando em discurso no Clube Econômico de Nova York que só aceitará um acordo se for bom para seu país e os trabalhadores dos EUA.

Por semanas, Trump tem dito que os países estão perto de um acordo que encerrará sua guerra comercial. Ele também afirmou que a assinatura pode acontecer em uma parte rural dos EUA.

Reportagem de Jeff Mason