Trump promete adotar tarifas sobre US$11 bi em produtos da UE em disputa sobre aeronaves

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que os EUA vão impor tarifas sobre 11 bilhões de dólares em produtos da União Europeia, um dia depois de autoridades norte-americanas apresentarem uma lista de itens da UE como parte de uma disputa sobre aeronaves.

“A Organização Mundial do Comércio determinou que os subsídios da União Europeia à Airbus tiveram impacto adverso sobre os Estados Unidos, que agora vão colocar tarifas sobre 11 bilhões de dólares em produtos da UE! A UE se aproveitou dos EUA no comércio por vários anos. Isso vai parar logo”, escreveu Trump no Twitter.

Os dois lados estão travados em uma disputa comercial que já dura anos, com afirmações mútuas de ajuda ilegal a gigantes do setor aéreo, a Airbus e a Boeing, para ganhar vantagem.

Na segunda-feira, o representante de Comércio dos EUA anunciou os produtos que seriam alvos de retaliação por subsídios europeus a aeronaves, com uma lista final esperada para meados do ano.

Enquanto isso, a UE começou a se preparar para retaliar devido aos subsídios à Boeing, disse uma autoridade da UE nesta terça-feira.

As medidas acontecem no momento em que a disputa devido a subsídios, que se arrasta pela OMC há quase 15 anos, atinge o clímax, com ambos os lados em arbitragem para decidir o tamanho de qualquer contramedida.

Reportagem de Susan Heavey