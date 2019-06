Trump diz esperar reunião "produtiva" com Xi no sábado

OSAKA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esperar uma reunião produtiva com o presidente da China, Xi Jinping, no sábado durante a cúpula do G20, em meio a tensões comerciais entre os dois países.

“Acho que será produtivo”, disse Trump a repórteres nesta sexta-feira. “Quem sabe, mas acho que será produtivo. No mínimo será produtivo. Veremos o que acontece e o que sai dela.”

Mas questionado se prometeu a Xi um adiamento de seis meses das tarifas, Trump disse: “não”.

Reportagem de Roberta Rampton