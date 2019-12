Trump durante cúpula do G7 em Biarritz, na França 26/08/2019 REUTERS/Christian Hartmann

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que uma notícia do Wall Street Journal sobre um acordo comercial com a China está completamente errada.

“A história do Wall Street Journal sobre o acordo com a China está completamente errada, especialmente sua declaração sobre as tarifas”, escreveu Trump no Twitter, não oferecendo detalhes e não indicando que história ele quis dizer.

Por Lisa Lambert