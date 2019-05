Presidente turco diz estar determinado a reduzir taxa de juros

Presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, em Ancara 30/04/2019 Murat Kula/Presidência/Divulgação via REUTERS

ANCARA (Reuters) - O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse nesta quinta-feira que está determinado a reduzir a taxa de juros do país para níveis específicos e descreveu os comentários recentes sobre a queda das reservas cambiais do banco central como um ato que objetiva criar um sentimento negativo em relação à Turquia.

“Juntos, vamos vencer essa batalha contra aqueles que tentam prender a Turquia em uma trama de taxa de câmbio, juros e inflação”, disse ele em discurso a empresários em Ancara. “Certamente estamos determinados a reduzir as taxas de câmbio, juros e inflação para níveis específicos”, acrescentou.

O presidente do banco central do país disse na terça-feira que altas de juros continuam sendo uma opção se a inflação saltar inesperadamente e defendeu a política de reservas do banco contra preocupações que cresceram conforme a lira caiu nas últimas semanas.

Em sua reunião de política monetária na semana passada, o banco central deixou sua taxa de juros inalterada em 24 por cento. A inflação anual está atualmente perto de 20 por cento. Erdogan é um crítico regular de juros altos, exigindo menores custos de empréstimos para impulsionar a atividade econômica.

A lira, que enfraqueceu 11 por cento em relação ao dólar neste ano, operava estável a 5,9675 contra a moeda norte-americana nesta quinta-feira. O principal índice de ações do país tinha queda de 0,51 por cento.

A crise cambial do ano passado, alimentada em parte por preocupações com a pressão política sobre a política monetária do país, desvalorizou a lira em 30 por cento e ajudou a levar a economia à recessão.

Por Ece Toksabay e Tuvan Gumrukcu