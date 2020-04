UE anuncia jornada de trabalho reduzida e ajuda a agricultores e pescadores

Pescadores em Fiumicino, perto de Roma 30/03/2020 REUTERS/Alberto Lingria

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia propôs nesta quinta-feira um pacote de medidas para amenizar o impacto da pandemia de coronavírus na economia da União Europeia, incluindo um esquema de jornada de trabalho reduzida e acesso mais fácil a fundos para agricultores e pescadores.

A Comissão espera que a UE entre em profunda recessão este ano por causa do surto de coronavírus, que desacelerou a atividade econômica nos 27 Estados-membros.

“A profundidade e a amplitude desta crise exigem uma resposta em escala sem precedentes, velocidade e solidariedade”, afirmou o Executivo da UE em um documento que descreve as medidas.

Para impedir que as empresas demitam trabalhadores quando não há trabalho suficiente, a Comissão propôs que todos os países da UE adotassem um esquema alemão segundo o qual os empregadores cortam horas de trabalho, não empregos, e o governo paga pela diferença de salários, para que os trabalhadores mantenham seus salários e, assim, seu poder de compra.

“Ele pode beneficiar todos os Estados membros que desejam usá-lo”, disse a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, em entrevista coletiva.

A Comissão também propôs aumentar os adiantamentos em dinheiro para os agricultores no âmbito da Política Agrícola Comum da UE e dar-lhes mais tempo para solicitar o apoio.

O pacote pagará até 75% da compensação aos pescadores no âmbito do fundo europeu Maritime & Fisheries por qualquer perda temporária de trabalho, com o resto sendo atendido pelos governos nacionais. Ajuda semelhante estará disponível para fazendas de salmão e empresas similares.

“Essas medidas ajudarão a proteger milhares de empregos nas regiões costeiras da UE e a manter a segurança alimentar”, afirmou o comissário da UE para o Meio Ambiente, Virginijus Sinkevicius.

Reportagem adicional de Marine Strauss, Phil Blenkinsop e Jan Strupczewski