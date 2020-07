Pessoas usam máscaras enquanto andam em rua comercial popular, pois a cidade flexibiliza restrições e permite a abertura do comércio em meio a pandemia de coronavírus 29/06/2020 REUTERS / Lucas Landau

As vendas no varejo brasileiro avançaram 13,9 por cento em maio na comparação com o mês anterior e caíram 7,2 por cento sobre um ano antes, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de alta de 6,00 por cento na comparação mensal e de queda de 12,10 por cento sobre um ano antes.