Secretário Waldery Rodrigues fala durante evento em São Paulo 8/8/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, afirmou nesta sexta-feira que a extensão do auxílio emergencial dentro do ano de 2020 “não traz grandes perigos”, e destacou que a equipe econômica não trabalha com a prorrogação do programa para 2021.

“Nós trabalhamos com despesas para combater crise do coronavírus como contidas em 2020, não trabalhamos com extensão desses gastos para 2021”, disse ele, em coletiva virtual de imprensa.