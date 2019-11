Leilão melhora saldo fiscal de 2019 e governo vai desbloquear orçamento, diz Waldery

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O leilão dos excedentes da cessão onerosa desta quarta-feira vai permitir uma melhora do resultado primário do governo deste ano, para um déficit em torno de 90 bilhões de reais “ou até menos do que isso”, afirmou o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues.

O secretário confirmou que o governo anunciará um descontingenciamento do Orçamento, em 22 de novembro, e disse que as áreas de saúde, defesa e educação serão prioridades nesse desbloqueio.

A meta fiscal deste ano é um déficit de 139 bilhões de reais. Segundo Waldery, o resultado fiscal da União “caminha para ser positivo” anos à frente.

No leilão da cessão onerosa, apenas dois dos quatro blocos de petróleo oferecidos tiveram ofertas, sendo que a Petrobras será operadora nos dois —em um deles sozinha.

Por Marta Nogueira, Mariana Parraga, Rodrigo Viga Gaier, Gram Slattery