Fórum Econômico Mundial em São Paulo é suspenso por coronavírus

BRASÍLIA (Reuters) - A edição do Fórum Econômico Mundial para a América Latina que aconteceria no mês que vem em São Paulo foi suspensa por conta do coronavírus, em mais uma decisão do tipo tomada em meio à disseminação da epidemia pelo mundo.

O evento, que ocorreria de 28 a 30 de abril, tinha como foco explorar o impacto da “quarta revolução industrial” nos negócios da região.

“Dada a situação dinâmica que envolve o coronavírus em todo o mundo e após uma cuidadosa consideração do que isso significa para nossos stakeholders, o Fórum Econômico Mundial e seus parceiros no Brasil concordaram em reagendar esta reunião para uma data posterior”, disse a líder da equipe de mídia do Fórum Econômico Mundial, Alem Tedeneke.

“Continuamos comprometidos em conduzir uma agenda prospectiva para a região”, acrescentou ela.

Nesta sexta-feira, o Brasil atingiu a marca de 13 casos confirmados de coronavírus, um aumento de cinco casos em relação à véspera. São Paulo continua como o Estado com maior número de registros confirmados, com 10 infecções.

Outras organizações e empresas pelo mundo têm suspendido, cancelado ou buscado realizar edições virtuais de eventos previamente agendados conforme os casos de coronavírus se alastram para além da Ásia.

Nesta semana, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, mencionando crescentes preocupações com o surto, disseram que adotarão um “formato virtual” para as Reuniões da Primavera, em vez de se reunirem pessoalmente em Washington.

Por Marcela Ayres