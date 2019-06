Protecionismo está afetando ordem do comércio global, diz presidente da China

Presidente chinês, Xi Jinping, em Osaka 28/06/2019 REUTERS/Kevin Lamarque

OSAKA (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta sexta-feira que alguns países desenvolvidos estão adotando medidas protecionistas que levam a conflitos comerciais e bloqueios econômicos, chamando-os de maior risco do aumento na instabilidade na economia global.

“Tudo isso está destruindo a ordem do comércio global...Isso também impacta os interesses comuns de nossos países, ofusca a paz e estabilidade no mundo todo”, disse Xi em reunião dos países dos Brics durante a cúpula do G20 em Osaka.

Xi acrescentou que em tais circunstâncias, os países dos Brics deveriam “aumentar nossa resiliência e capacidade de lidar com riscos externos”.

