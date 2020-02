Passageira norte-americana de cruzeiro testa positivo de novo para coronavírus na Malásia

KUALA LUMPUR/ SIHANOUKVILLE, Cambodja (Reuters) - Uma passageira norte-americana de um navio de cruzeiro que atracou no Cambodja testou positivo para o novo coronavírus pela segunda vez em Kuala Lumpur, disse a Malásia neste domingo, após a operadora do cruzeiro e autoridade do Cambodja terem realizado mais testes.

A mulher de 83 anos foi a primeira passageira do MS Westerdam, operado pela unidade Holland America Inc da Carnival Corp, a testar positivo para o vírus. Ela já havia dado positivo na capital da Malásia, aonde chegou na sexta-feira do porto de Sihanoukville.

Mas a operadora do cruzeiro quis fazer mais testes, dizendo que o primeiro resultado era preliminar. Autoridades do Cambodja também pediram à Malásia que revisasse seus resultados de testes.