Imigrantes de barco espanhol são levados a Malta após longo impasse

VALLETTA (Reuters) - Onze imigrantes que estavam ilhados em um barco de pesca espanhol há mais de uma semana depois de serem resgatados na Líbia foram levados a Malta neste domingo, encerrando um impasse internacional, mas Valletta disse que eles serão depois levados à Espanha.

A embarcação inicialmente teve sua entrada recusada pela Itália, Malta e Espanha.

O barco de pesca Santa Madre de Loreto resgatou 12 imigrantes em águas internacionais próximo à costa da Líbia há dez dias. A Proactiva Open Arms, uma ONG espanhola, que estava auxiliando o barco e os imigrantes a bordo, disse que não seria seguro para eles se fossem retornados à Líbia.

Neste domingo, os imigrantes foram transferidos do barco de pesca para uma embarcação da patrulha de Malta, e chegaram ao porto de Valletta às 13h no horário local, afirmou o porta-voz do governo maltês, Kurt Farrugia.

No entanto, Farrugia disse à Reuters que Malta acordou com Madri de que essa é apenas uma solução temporária ditada por “razões humanitárias” e que eles serão levados à Espanha no devido tempo.

“Malta não tinha obrigação de recebê-los porque eles não foram resgatados em águas maltesas e Malta não era o porto mais próximo”, afirmou Farrugia.

Um jovem entre o grupo foi levado de helicóptero a Malta na sexta-feira após ficar inconsciente devido a exaustão.

Os imigrantes remanescentes, incluindo dois menores de idade, estão fracos após a jornada em condições desconfortáveis no mar, afirmou o grupo de caridade United4Med.

Após se oferecer para receber mais de 600 imigrantes rejeitados pela Itália ou por Malta ao longo do verão, Madri disse que, em vez de fazer a longa viagem à Espanha, o barco deveria seguir para o porto seguro mais próximo.

Na Espanha, o partido Socialista do premiê Pedro Sánchez vai às urnas neste domingo em uma crucial eleição regional na Andaluzia, principal ponto de entrada para imigrantes que fazem a perigosa travessia por mar à Espanha.

A imigração se tornou um principal foco da campanha, enquanto é previsto que uma crescente extrema-direita conquiste suas primeiras cadeiras desde a década de 1970.