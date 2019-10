AT&T revelará precios y detalles de HBO Max en día de inversores de WarnerMedia

29 oct (Reuters) - Ejecutivos de AT&T Inc tienen previsto revelar el martes nuevos detalles sobre los precios, programación y distribución del servicio de streaming HBO Max, que será lanzado próximamente y marcará el ingreso del gigante de la telefonía a una industria bastante competitiva.

Logo de HBO Max, 25 octubre 2019. WarnerMedia/Entregada vía REUTERS

Las apuestas son altas para AT&T, lastrado por la deuda de adquisiciones por 134.000 millones de dólares para combinar al conglomerado de medios Time Warner y al operador de televisión por satélite DirecTV con la segunda mayor compañía estadounidense de telefonía inalámbrica por suscriptores.

El éxito de HBO Max significará en muchos aspectos un referendo sobre una estrategia que busca mezclar contenido con los medios para distribuirlos.

Para que funcione, AT&T se ha comprometido a invertir entre 1.500 millones y 2.000 millones de dólares en contenido de HBO Max el próximo año y 1.000 millones adicionales en 2021 y 2022, dijeron ejecutivos esta semana tras reportar tibios resultados en medios para el tercer trimestre.

La inversión es inferior a la de su mayor rival, Netflix Inc, que reservó 15.000 millones de dólares en efectivo para gastar en contenidos en 2019. Sin embargo, ejecutivos de AT&T y WarnerMedia intentarán explicar por qué creen que merecen un lugar en la mesa en la que se sientan también Apple Inc, Walt Disney Co y Amazon.com.

El presidente ejecutivo de WarnerMedia, John Stankey, que fue promocionado recientemente al papel de presidente operativo de todo AT&T, y otros ejecutivos como el presidente de WarnerMedia Entertainment, Robert Greenblatt, discutirán también cómo planean unir el servicio de streaming con otros productos de AT&T en su cartera para agregar rápidamente nuevos clientes.

Stankey dijo este mes a Reuters que HBO Max estará disponible esta primavera boreal para 10 millones de clientes actuales de AT&T en Estados Unidos -una mezcla de telefonía inalámbrica, televisión por satélite y de suscriptores de HBO Now- sin cargo extra.

Para 2025, AT&T aspira a llegar a alrededor de 80 millones de suscriptores globales, unos 50 millones de ellos en Estados Unidos, dijo una fuente conocedora de los planes a Reuters.

Ejecutivos dijeron que los inversores y analistas que se reunirán el martes en el Stage 21 del Warner Brothers Studio en Burbank, California, deberían estar preparados para escuchar sobre la amplitud de la nueva programación original y la profundidad del extenso fondo de catálogo de WarnerMedia de películas y series televisivas, con la probable aparición de conocidas estrellas del mundo del espectáculo y productores.

Aunque el catálogo de Warner Brothers incluye contenido popular como “The Shining” y “Scooby-Doo”, y la marca HBO es conocida por su programación provocadora y de alta calidad, no tiene el mismo conocimiento de marca que los productos de Pixar, Marvel o Disney que aparecerán en el servicio de streaming Disney+ que debutará el 12 de noviembre.

Al ser uno de los últimos en llegar a la dura batalla que vive la industria, cuando HBO Max entre en funcionamiento estará compitiendo por los dólares de los hogares que podrían haber sido destinados ya a sus rivales.

El precio podría ser un reto también: HBO Max será probablemente algo más caro que los 14,99 dólares que carga la compañía por HBO; muy por encima de los servicios competidores de Apple (4,99 dólares) y Disney (6,99 dólares) y algo más alto que el plan estándar de 12,99 dólares de Netflix.

Con HBO Max, WarnerMedia espera seguir sirviendo a la audiencia principal de HBO, por encima de los 40 años, y expandirse para incluir públicos más jóvenes que podrían preferir servicio de video en streaming y no pagar por el cable.

“Se trata de un producto que va a ser muy diferente de cualquier cosa que hayan visto en el mercado hasta la fecha”, dijo el presidente ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, el lunes. “Esto no es Netflix. No es Disney. Es HBO Max”.

Editado en español por Carlos Serrano