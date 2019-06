¿Quién pagará por las noticias? El gran problema de los medios: Reuters Institute

LONDRES (Reuters) - Los medios de comunicación están afrontando el desafío de los gigantes de la tecnología y desestabilizados por una mayor falta de confianza, pero tienen un problema mucho más profundo: la mayoría de la gente no quiere pagar por las noticias online, apunta el Instituto Reuters.

Foto de archivo. Portadas de periódicos y revistas en la pantalla de un iPhone en la apertura de la librería de Apple Carnegie en Washington, EEUU. 9 de mayo de 2019. REUTERS/Clodagh Kilcoyne.

La rápida aceleración de Internet en el móvil y los teléfonos inteligentes han revolucionado la entrega de noticias y han destruido los modelos de negocio de muchos periódicos en los últimos 20 años, lo que ha provocado una caída de los ingresos, despidos y adquisiciones.

La migración masiva de publicidad a gigantes de la tecnología estadounidense como Facebook, Google y Amazon ha hecho mella en los ingresos, mientras que más de la mitad de la población mundial tiene ahora acceso a noticias a través de una conexión a Internet.

Pero, ¿la gente pagará por las noticias?

El Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo (Reuters Institute for the Study of Journalism) dijo en su Informe Anual de Noticias Digitales que la mayoría de la gente no pagaría por las noticias online y que sólo había habido un pequeño aumento en la proporción de personas dispuestas a hacerlo en los últimos seis años.

Incluso entre los que sí pagan, hay una especie de “fatiga de suscripción” ya que muchos están cansados de que se les pida que paguen tantas suscripciones diferentes. Muchos optarán por el cine o la música en lugar de pagar por las noticias. Así que algunas compañías de medios de comunicación fracasarán.

“No hay indicios de que la mayoría de la gente se disponga a pagar por las noticias online, aunque muchos reconocen que la información en Internet es a menudo abrumadora y confusa”, dijo Nic Newman, investigador asociado del Instituto Reuters.

“Algunas de las marcas más importantes ya han demostrado que son capaces de atraer a un gran número de suscriptores de pago, pero el camino a seguir será más difícil para otros editores”, añadió.

Aunque muchos medios añaden barreras de pago y algunos ven aumentos en las suscripciones digitales, ha habido pocos cambios en la proporción de personas que pagan por las noticias online.

En Estados Unidos, los que pagan por noticias online probablemente tienen un título universitario y un alto poder adquisitivo: El New York Times, el Wall Street Journal y el Washington Post hicieron un buen trabajo en el campo digital.

Aún así, casi el 40% de las nuevas suscripciones digitales en el New York Times son para crucigramas y cocina, dijo el Instituto Reuters, citando un artículo del medio online Vox.

En Reino Unido, alrededor de un tercio de los encuestados dijeron que evitaron las noticias debido al Brexit. Los votantes a favor del Brexit dijeron que evitaron las noticias porque les entristecía y dijeron que no podían confiar en que las noticias fueran ciertas. No ha habido ningún rebote de lectores tras el Brexit.

NETFLIX, APPLE Y AMAZON

Mientras luchan por obtener ingresos, los medios se enfrentan a una amenaza creciente de proveedores de entretenimiento como Netflix, Spotify, Apple Music y Amazon Prime.

“En algunos países, la fatiga de la suscripción también puede estar empezando, y la mayoría prefiere gastar su presupuesto limitado en entretenimiento (Netflix/Spotify) en lugar de en noticias”, dijo Newman en el informe.

“No es de extrañar que las noticias ocupen un lugar más bajo en la lista cuando se comparan con otros servicios como Netflix y Spotify, especialmente para la mitad más joven de la población”, dijo.

Cuando se les preguntó qué suscripción de medios elegirían si tuvieran sólo una para el próximo año, sólo el 7% de los menores de 45 años eligieron las noticias. El informe mostró que el 37% optaría por el vídeo online y el 15% por la música online.

El Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo es un centro de investigación de la Universidad de Oxford que hace un seguimiento de las tendencias de los medios de comunicación. La Fundación Thomson Reuters, la rama benéfica de Thomson Reuters, financia el Instituto Reuters.

Editado por Stephen Addison; editado en español por Elena Rodríguez en la redacción de Madrid