MERCADOS A.LATINA-Bolsas y monedas avanzan por paquete de estímulos en EEUU

(Actualiza con cierre de mercados) Por Maria Cervantes LIMA, 25 mar (Reuters) - Las bolsas de América Latina y la mayoría de sus monedas subieron el miércoles, luego de que senadores de Estados Unidos y asesores de Donald Trump anunciaron que llegaron a un acuerdo para dar luz verde a multimillonario un paquete de estímulos. * Senadores estadounidenses se aprestaban a votar este miércoles un plan económico de 2 billones de dólares, un esfuerzo bipartidista para aliviar el devastador impacto de la pandemia de coronavirus en ese país. * "Todas estas medidas no tienen precedentes para una situación que tampoco lo tiene", dijo Juan Pérez, comerciante de divisas y estratega de Tempus Inc. "La crisis de 2008 y las Guerras Mundiales también vieron moverse mucho dinero, pero se está ahora entregando mientras nadie puede hacer nada". * En México, el peso se apreciaba un 3,45% y el referencial índice S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana saltó un 2,81%, después de hundirse en la semana a niveles no vistos desde octubre de 2011. * En Brasil, el real cerró con un alza 0,96%, mientras que el índice de acciones Bovespa terminó la jornada con un alza preliminar de 7,95%. * En Argentina, el peso se depreció un 0,44%, en una plaza regulada desde el inicio por el banco central; mientras que la bolsa subió con fuerza un 10,25%. El mercado local estuvo cerrado el lunes y martes por feriados. * "La economía argentina está ingresando en este misterioso túnel del Covid-19. Nadie sabe qué sucederá. Será cuestión de prepararnos para lo peor, trabajando, esforzándonos y esperando siempre lo mejor", dijo la consultora Invecq Consulting. * En Colombia, el índice bursátil COLCAP repuntó un 13,3% a 1.046,18 puntos; la segunda más alta en la historia de la bolsa colombiana; al tiempo que el peso cerró con alza de un 1,55% a 4.066 unidades por dólar. * El peso chileno cerró con un alza marginal de un 0,08%, a 844,50/844,80 unidades por dólar, mientras que el índice IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago, cerró la jornada con un repunte de un 7,89% a 3.123,13 puntos. * En Perú, la moneda se apreció un 1,19% a 3,476/3,480 unidades, en línea con otras divisas de la región. El referente de la bolsa peruana subió un 1,42%. Cotización de los principales índices y monedas lationamericanas a las 20:01 GMT: ÍNDICES ACCIONARIOS Puntos Var % Var % en el año MSCI Emergentes 837,05 4,41 -28,08 MSCI LatAm 35.399,21 2,41​ -21,06 Bovespa Brasil 75.274,87 7,95 -39,70​ IPC México 26.560,04 11,175 -42,67 IPSA Chile 3.123,13 7,89 -38,01 MerVal Argentina 1.625,71 8,52 -48,66 COLCAP Colombia 1.046,18 13,28 -44,45​ MONEDAS Unidades Var % Var % en por dólar el año Real brasileño 5,0321 1,31​​ -20,15 Peso mexicano 23,96 3,61 -21,05 Peso chileno 844,50 0,08​ -10,72 Colombia peso 4.064,00 1,110​ -19,14 Sol peruano 3,48 1,2​ -4,77​ Peso argentino 63,85 -0,28 -6,59 (Reporte de Marco Aquino Editado por Javier López de Lérida)