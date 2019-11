MERCADOS A.LATINA-Monedas regionales operan en baja ante preocupaciones por guerra comercial

Por Froilan Romero SANTIAGO, 26 nov (Reuters) - El grueso de las monedas de América Latina cotizaba a la baja el martes debido a la incertidumbre de los mercados ante la falta de señales claras sobre la sostenida guerra comercial entre Estados Unidos y China, pese a noticias algo más alentadoras conocidas recientemente. * Los principales negociadores comerciales de China y Estados Unidos mantuvieron una conversación telefónica en la mañana del martes, indicó el Ministerio de Comercio chino, en un momento en que ambas partes intentan sellar la "fase uno" de un acuerdo para aliviar una guerra comercial que dura ya 16 meses. * El viceprimer ministro chino, Liu He, habló con el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, de asuntos relacionados con la fase uno y acordaron mantener la comunicación sobre los temas pendientes, según el ministerio. * A la sostenida guerra comercial entre las principales economías del mundo se suma la creciente inestabilidad en la región ante protestas sociales y políticas en Colombia, Bolivia, Ecuador y en Chile, donde ya se cumplieron 40 días consecutivos de manifestaciones que han dejado muertos, heridos y millonarias pérdidas. * El peso mexicano cotizaba en 19,4780 por dólar, con una pérdida del 0,21% frente a los 19,4381 pesos del precio de referencia de Reuters del lunes. * El índice referencial S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana registraba una caída de un 0,33%, a 43.392,04 puntos. * El real brasileño se depreciaba hasta el mínimo histórico de 4,2592 unidades por dólar, al tiempo que el índice de acciones Bovespa retrocedía un 1,03% a 107.308 puntos. * En Argentina, el peso retrocedía un 0,31%, a 59,90 unidades por dólar en las primeras operaciones del martes, al tiempo que el índice Merval de la bolsa de Buenos Aires subía un 0,42%, a 33.642,71 unidades, a las 11.05 hora local (1405 GMT), aunque se mantiene ligeramente en terreno negativo durante noviembre. * El peso chileno escalaba un 0,34%, a 792,80/793,10 unidades por dólar. En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, perdía un 0,46%, a 4.630,25 puntos. * En Perú, la moneda operaba estable, a 3,378/3,380 unidades en las primeras operaciones y el referente de la bolsa perdía un 0,22%. * En Colombia, el peso caía un 1,19%, hasta 3,477 unidades por dólar, su nivel más bajo en ocho semanas, como reacción a la prolongación de las marchas en contra de las políticas económicas y sociales del Gobierno, que entraban a su sexto día y amenazan incluso con trabar la aprobación de una reforma tributaria antes de cerrar el año. * "En la medida que se han extendido las jornadas de protestas el mercado comienza a asumir un poco más de volatilidad y de nerviosismo en cuanto a lo que se ha visto en otras latitudes", dijo Wilson Tovar, economista jefe de la correduría Acciones y Valores. * En tanto, el índice COLCAP de la bolsa retrocedía un 0,18%. Cotizaciones a las 14.30 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.053,47 0,47 9,09 emergentes MSCI América Latina 2.687,64 -0,91 4,74 Bovespa Brasil 107.573,25 -0,78 22,3991 IPC México 0 0 -100,00 Argentina MerVal 33.642,71 0,442 ND COLCAP Colombia 1.600,81 0 20,73 IPSA Chile 4.630,15 -0,46 ND Selectivo Perú 514,46 -0,04 0,41 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 4,2473 -0,52 -8,64 Peso Mexicano 19,4545 -0,06 1,00 Peso chileno 792,7 -0,08 -12,51 Peso colombiano 3.470,51 -1 -6,47 Sol peruano 3,3788 0,2 -0,34 Peso argentino 59,70 0 -36,98 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de María Cervantes en Lima, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Nelson Bocanegra en Bogotá.)