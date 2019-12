MERCADOS A.LATINA-Acciones retroceden por temores sobre comercio global

Por María Cervantes LIMA, 3 dic (Reuters) - Las bolsas de América Latina cedieron el martes luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que sería mejor esperar hasta después de la elección presidencial de noviembre de 2020 para sellar un acuerdo comercial con China. * "No tengo plazos, no. A veces creo que con China es mejor esperar hasta la elección", afirmó Trump a los periodistas en Londres, donde tiene previsto participar en una cumbre de líderes de la OTAN. * En México, el peso se depreció un 0,04%; y el referencial índice S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana bajaba un 0,63%. * El analista Alfonso Esparza, de OANDA en México, mencionó: "El peso seguirá presionado el resto del año mientras no haya claridad en las diferentes negociaciones comerciales". * En Brasil, el real subió un 0,19%, mientras el índice de acciones Bovespa cerró estable. * En Argentina, el peso sumó un leve 0,08%, en medio de una activa intervención de la banca oficial. * Y el índice líder S&P Merval cayó un 2,06%, donde las acciones de la productora de aluminio Aluar cayeron un 5,33%, luego de desplomarse un 11,93% el lunes por los aranceles estadounidenses. * "Con la repentina decisión de (el presidente estadounidense Donald) Trump sobre los aranceles al acero y aluminio de fondo, los activos domésticos sumaron otra rueda donde los operadores privilegian la cautela", dijo un analista. * El peso chileno cerró las operaciones con un alza marginal de un 0,07%, a 802,60/802,90 unidades por dólar, un día después que el Gobierno anunciara un paquete de medidas para impulsar la economía. * En tanto, el índice IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago, cerró la jornada con una caída de un 0,19%, a 4.492,92 puntos. * El peso colombiano subió un 0,15% a 3.503,90 unidades por dólar. En tanto el principal índice de la bolsa de Colombia, el COLCAP se encaminaba a cerrar con una baja de 0,53%. * En Perú, la moneda ganó un marginal 0,03%; mientras el referente de la bolsa limeña cayó 1,06%, presionado por acciones mineras en línea con los precios de los metales. Cotizaciones a las 2129 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.040,22 0,02 7,72 emergentes MSCI América Latina 2.663,11 0,23 3,79 Bovespa Brasil 108.956,02 0,03 23,9725 IPC México 42.300,59 -0,57 1,59 Argentina MerVal 32.756,73 -2,064 Infinito COLCAP Colombia 1.589,9 -0,53 19,91 IPSA Chile 4.492,92 -0,19 Infinito Selectivo Perú 508,9 -1,06 -0,67 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 4,2063 0,41 -7,72 Peso Mexicano 19,5720 0,02 0,41 Peso chileno 802,6 -0,08 -13,62 Peso colombiano 3.500 -0,07 -7,34 Sol peruano 3,3880 0 -0,67 Peso argentino 59,73 0 -36,98 (Reporte de María Cervantes; con las colaboración de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Miguel Angel Gutiérrez en México y Walter Bianchi y Jorge Otaola en Buenos Aires.)