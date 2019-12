MERCADOS A.LATINA-Monedas registran comportamiento mixto en medio de avance global del dólar

Por Froilan Romero SANTIAGO, 18 dic (Reuters) - Las monedas de América Latina registraban el miércoles un comportamiento mixto, en medio de un avance global del dólar y una menor incertidumbre de los mercados tras el acuerdo comercial de "fase uno" logrado entre China y Estados Unidos el pasado viernes. * El dólar se apreciaba el miércoles, mejorando ante un golpeado euro y una libra esterlina que perdió todas sus ganancias a cuenta de las elecciones británicas por temor a un Brexit duro. * La divisa estadounidense ganaba un 0,2% ante una canasta de seis monedas de referencia que componen el índice dólar , al tiempo que positivos datos de la principal economía mundial ponía un manto de dudas respecto a futuros recortes en las tasas de interés de Estados Unidos. * El peso mexicano cotizaba en 18,9630 por dólar, con una baja del 0,2% frente a los 18,9260 pesos del precio de referencia de Reuters del martes. * El índice referencial S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana, integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, subía 0,22% a 44.498,69 puntos, a las 8.42 hora local (1442 GMT). * El real brasileño se apreciaba un 0,45% mientras que el índice de acciones Bovespa abrió estable en 112.618,25 puntos. * En Argentina, el peso se depreciaba un 0,29% en el inicio de la jornada, a 59,99 unidades por dólar, al tiempo que el índice Merval de la bolsa de Buenos Aires subía un 1,36%, a 37.421,36 unidades, a las 11.15 hora local (1415 GMT), luego de perder un 1,86% en la sesión previa. * El peso chileno se apreciaba un 0,59%, a 751,80/752,10 unidades por dólar, apuntalado por licitaciones diarias de divisas por parte del Banco Central, luego que la moneda local tocó mínimos históricos hace algunas semanas. * "Sin duda que las inyecciones de dólares al mercado le han dado mucho alivio al peso que ya lleva varios días recuperando terreno, pero la incertidumbre política y las continuas protestas aún no permiten mayor tranquilidad", dijo un operador de moneda extranjera. * Chile se ha visto sacudido los últimos dos meses por manifestaciones sociales que han dejado al menos 26 muertos, cientos de heridos y millonarios daños a la propiedad pública y privada. * En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, perdía un 0,47%, a 4.792 puntos. * El peso colombiano se depreciaba un leve 0,23% a 3.350 unidades por dólar, mientras que el principal índice bursátil de la bolsa colombiana, el COLCAP, perdía un 0,23% a 1.621,29 puntos. * El sol peruano > sumaba su sexta jornada consecutiva de apreciación con una leve alza de 0,09%, a 3,337/3,338 unidades y el referente de la bolsa se mantenía estable en las primeras operaciones. Cotizaciones a las 14.50 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.102,61 1,35 14,18 emergentes MSCI América Latina 2.863,15 0,7 11,58 Bovespa Brasil 112.809,55 0,17 28,3571 IPC México 0 0 -100,00 Argentina MerVal 37.435,48 1,399 ND COLCAP Colombia 1.619,98 -0,31 22,18 IPSA Chile 4.791,86 -0,47 ND Selectivo Perú 517,92 -0,06 1,09 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 4,0533 0,45 -4,24 Peso Mexicano 18,9450 -0,01 3,74 Peso chileno 752,1 0,53 -7,64 Peso colombiano 3.334,15 0,2 -2,63 Sol peruano 3,3378 0,07 +0,91 Peso argentino 59,79 0 -36,98 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de María Cervantes en Lima, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Nelson Bocanegra en Bogotá.)