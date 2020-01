MERCADOS A.LATINA-Monedas caen por tensión en Oriente Medio tras ataque de EEUU en Irak

BOGOTÁ, 3 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina retrocedieron el viernes por la aversión a los activos de riesgo, luego de que un ataque de Estados Unidos en Irak provocó la muerte de un militar iraní de alto rango, lo que agravó las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. * Irán prometió vengar la muerte del general Qassem Soleimani, comandante de las fuerzas Quds de élite y arquitecto de la creciente influencia militar de la república islámica en Oriente Medio, quien pereció en un ataque aéreo en el aeropuerto de Bagdad. * "Ese acontecimiento generó un cambio en el clima, que era positivo en los últimos días. Ahora, los posibles desarrollos son poco claros, lo que, en el corto plazo, genera aversión al riesgo", dijo Silvio Campos Neto, economista de Tendências Consultoria. "Las divisas emergentes resienten bastante este episodio". * El peso mexicano retrocedía 0,57% a 18.9390 por dólar, mientras que el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC subió un 0.42% a 44,624.85 puntos. * En Brasil, el real perdió un 1,01% a 4,0669 unidades por dólar, mientras que el índice de acciones Bovespa retrocedió un 0,73% a 117.935,84. * En Argentina, el peso cerró sin cambios a 59,815/59,8175 unidades por dólar, en tanto que en la bolsa el índice Merval cayó 1,48%, a un cierre provisorio de 4.499,15 unidades. * El peso colombiano cerró estable a 3.254 unidades por dólar, mientras que el índice referencial de la bolsa, el COLCAP subió 1,07% a 1.676,49 unidades, impulsado por la petrolera Ecopetrol que avanzó un 1,81% a 3.380 pesos. * El peso chileno, retrocedió un 0,73%, a 756,20/756,50, y el índice IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago subió un 0,73%, a 4.839,70 puntos. * En Perú, la moneda cayó un 0,52%, a 3,315/3,317 unidades, siguiendo a sus pares de la región por las tensiones en Oriente Medio, y el referente de la Bolsa de Lima retrocedió un 0,55% a 534.34 puntos, presionado por las acciones de las mineras de oro y cobre. Cotizaciones a las 2216 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.128,01 1,2 1,2 emergentes MSCI América Latina 2.983,71 2,26 2,26 Bovespa Brasil 117.706,66 -0,73 1,7824 IPC México 44.624,85 0,42 2,49 Argentina MerVal 40.499,15 -1,479 33,62 COLCAP Colombia 1.676,49 1,07 0,85 IPSA Chile 4.839,7 0,73 -5,20 Selectivo Perú 534,79 -0,47 4,38 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 4,0669 -1,01 -1,17 Peso Mexicano 18,9170 -0,45 0,04 Peso chileno 756,2 N/D -1,36 Peso colombiano 3.250 N/D +0,95 Sol peruano 3,3140 -0,5 -0,13 Peso argentino 59,73 N/D N/D (Reporte de Luis Jaime Acosta, Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, María Cevantes en Lima y Redacción Sao Paulo, Editado por Manuel Farías)