MERCADOS A.LATINA-Monedas caen frente al dólar, real de Brasil lidera pérdidas

Por María Cervantes LIMA, 13 ene (Reuters) - La mayoría de monedas de América Latina redujeron el lunes las pérdidas de inicio de jornada frente al dólar, pero cerraron a la baja con el real de Brasil liderando la caída regional. * En Brasil, el real restó un 1,18%, a 4,1423 unidades por dólar, su mayor caída porcentual desde el 8 de noviembre. Y el índice de acciones Bovespa cerró con un alza preliminar de 1,45%, a 117.181 puntos. * Según Alysson Lima, socio de la firma BlueLine Asset de Brasil, el alza del dólar en los últimos días ha sido impulsada por una corrección global y local en términos de expectativas. * Agregó que en diciembre los inversores vendieron dólares en todo el mundo, y el real se apreció más de 5%, con los operadores a la espera de un retorno del flujo cambiario. "Pero el año comenzó y el flujo no ha llegado", dijo. * En México, el peso se depreció un 0,09%, a 18.7920/18.7970 unidades, tras conocerse un débil dato de inversión en el país. Y el referencial índice S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana hiló su cuarta sesión con ganancias, con un alza de 0.42% a 44,847.47 puntos. * "Al mostrar México contracciones de la inversión, pronostica que el crecimiento económico de largo plazo será limitado", escribieron analistas de Banco Base en un reporte. * En Argentina, el peso cerró con una baja de 0,25%, a 59,97 unidades; mientras que la bolsa cayó 1,69% en cierre provisorio. * El peso chileno cerró las operaciones con un retroceso de un 0,44%, a 775,50/775,50 unidades por dólar, en una jornada de alta volatilidad. En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA restó un 0,75%, a 4.958,79 puntos. * El peso colombiano revirtió la tendencia a la baja de las primeras horas de la jornada y cerró estable a 3.270,75 unidades por dólar. En tanto, el índice COLCAP de la bolsa colombiana restó un 0,18%. * En Perú, la moneda redujo pérdidas de la sesión y cerró con una baja marginal de 0,03%, a 3,332/3,334 unidades. En tanto, el referente de la bolsa limeña perdió un 0,2%, a 531.86 puntos. Cotizaciones a las 2145 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.133,63 0,38 1,7 emergentes MSCI América Latina 2.917,88 0,02 0 Bovespa Brasil 117.325,28 1,58 1,4527 IPC México 44.847,47 0,42 3,00 Argentina MerVal 42.017,78 -1,691 0,83 COLCAP Colombia 1.651,93 -0,18 -0,63 IPSA Chile 4.958,79 -0,75 !Field name {EPYHSTCL OS} is invalid Selectivo Perú 531,28 -0,31 3,69 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 4,1466 -1,22 -3,07 Peso Mexicano 18,8018 -0,01 0,73 Peso chileno 775,2 -0,08 -2,64 Peso colombiano 3.266,75 -0,16 +0,46 Sol peruano 3,3310 0,07 -0,60 Peso argentino 59,93 0 +0,00 (Reporte de María Cervantes; con las colaboración de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Miguel Angel Gutiérrez en México y Walter Bianchi y Jorge Otaola en Buenos Aires.)