MERCADOS A.LATINA-Monedas caen por cautela antes de firma acuerdo comercial EEUU-China

Por María Cervantes LIMA, 15 ene (Reuters) - La mayoría de las monedas de América Latina cotizaban con leves bajas el miércoles frente al dólar, después de que Estados Unidos y China dijeron en un comunicado que no tienen un acuerdo para futuras reducciones de aranceles. * Funcionarios señalaron que todos los aspectos de la Fase 1 del acuerdo comercial con China se harán públicos en esta jornada, cuando está programada la ceremonia de firma en la Casa Blanca, excepto un anexo confidencial que detallará los productos y servicios estadounidenses que serán comprados por Pekín. * "No hay otros acuerdos orales o escritos entre Estados Unidos y China sobre estos asuntos, y no hay acuerdo para una futura reducción de aranceles. Cualquier rumor en el sentido contrario es categóricamente falso", dijeron. * El miércoles, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, afirmó que un futuro alivio de aranceles a China dependerá del cumplimiento de la Fase 1. * En México, el peso restaba un 0,03%; mientras el referencial índice S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana bajaba un 0,05%. * En Brasil, el real retrocedía un 1% frente al dólar; y el índice de acciones Bovespa perdía un 0,7%. * "El acuerdo dejará aranceles en vigor en casi dos tercios de las importaciones de China hasta las elecciones estadounidenses en noviembre", explicó XP Investimentos de Brasil. * "Además, no se ha establecido un tiempo adicional para nuevas negociaciones, dejando a los inversores incómodos con las futuras relaciones entre las economías más grandes del mundo", agregó. * En Argentina, el peso subía un 0,07%; en tanto la bolsa avanzaba un 0,94%. * El peso colombiano operaba con una baja de 0,1%, asimismo, el índice COLCAP de la bolsa colombiana descendía un 0,05%. * El peso chileno restaba un 0,15%. En tanto, el índice IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago, registraba una baja de un 0,55%. * En Perú, la moneda se depreciaba un marginal 0,03%; en tanto el referente de la bolsa limeña sumaba un ligero 0,06%. Cotizaciones a las 1528 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.143,86 -0,01 2,62 emergentes MSCI América Latina 2.912,71 0,04 -0,17 Bovespa Brasil 116.708,62 -0,79 0,9194 IPC México 44.760,85 -0,03 2,80 Argentina MerVal 41.654,66 0,05 37,43 COLCAP Colombia 1.652,66 -0,03 -0,59 IPSA Chile 4.873,52 -0,99 -4,53 Selectivo Perú 533,66 0,09 4,16 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 4,1729 -0,97 -3,68 Peso Mexicano 18,8074 -0,12 0,68 Peso chileno 771,9 -0,15 -2,26 Peso colombiano 3.296,23 -0,26 -0,33 Sol peruano 3,3248 -0,1 -0,40 Peso argentino 60,03 -0,6 -0,60 (Reporte de María Cervantes, Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Luis Jaime Acosta en Bogotá, Abraham González en Ciudad de México y Walter Bianchi y Jorge Otaola en Buenos Aires, Editado en Español por Manuel Farías)