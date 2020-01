MERCADOS A.LATINA-Monedas caen ante avance global del dólar con mercados atentos a decisión de la Fed

(Actualiza cotizaciones) Por Froilan Romero SANTIAGO, 29 ene (Reuters) - La mayoría de las monedas de América Latina retrocedieron el miércoles, en una jornada marcada por un ligero avance global del dólar y con la atención de los mercados puesta en la primera reunión de política monetaria realizada por la Reserva Federal de Estados Unidos en el 2020. * El dólar operó el miércoles cerca de máximos de dos meses y otras monedas consideradas como activos de refugio se estabilizaron, ya que los inversores recuperaban la compostura para evaluar los efectos del brote de coronavirus en China, a la espera de más noticias sobre posibles impactos económicos. * La fortaleza del dólar de esta semana, ayudada por datos relativamente positivos sobre el desempeño de la economía estadounidense, ha destacado su posición como activo de refugio. * Tal como se esperaba, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés estables el miércoles tras su primera reunión de 2020, en la que los funcionarios del banco central de Estados Unidos destacaron la expansión moderada de la actividad económica local y el continuo crecimiento del empleo. * El comité de fijación de tasas de interés de la Fed informó en su comunicado que decidió por unanimidad mantener su tasa clave de préstamos a un día en el rango actual de entre 1,50% y 1,75%. * El peso mexicano se apreció un leve 0,14%, a 18,6855/18,6900 unidades por dólar en precio final del Banco central, frente a los 18,7155 del precio de referencia de Reuters del martes. * "Si se confirma la expectativa de que la autoridad reiterará su intención de no modificar su política monetaria el mayor tiempo posible en 2020 y que el balance de riesgos no se ha deteriorado, la reacción en el mercado cambiario mexicano podría ser ligeramente positiva", dijo temprano CI Banco en un reporte. * El índice referencial S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana, integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, ganó un 0,87% a 45.109,19 puntos. * El real brasileño se depreció un 0,86% y el índice de acciones Bovespa cerró las operaciones con una caída de un 0,94%, a 115.388 puntos. * En Argentina, el peso se depreció un 0,11%, a 60,245 unidades por dólar, al tiempo que el índice Merval de la bolsa de Buenos Aires cedió ganancias iniciales y cerró con una caída, de un 1,19%, por una toma de ganancias, tras registrar en el sesión previa un alza del 3,09%. * El peso chileno finalizó las operaciones del miércoles con un retroceso de un 0,39%, a 791,50/791,80 unidades por dólar, en una jornada en que el Banco Central decidió mantener la tasa clave de la economía en un 1,75%. * En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, cerró con un alza marginal de un 0,08%, a 4.573,85 puntos. * El sol peruano se depreció un 0,18%, a 3,344/3,345 unidades por dólar al tiempo que el referente de la bolsa subió un 0,29%, principalmente por un avance de las acciones del sector minero. * La moneda colombiana, el peso, cerró plana frente a la sesión anterior, en 3.388,8 unidades por dólar, aunque en una jornada volátil por el nerviosismo provocado por las más recientes informaciones relacionadas con el coronavirus de China. * En la bolsa el índice bursátil COLCAP cerró con ganancia de un 0,56% contra la sesión anterior. Cotizaciones a las 15.30 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.101,72 -0,11 -1,16 emergentes MSCI América Latina 2.836,87 1,82 -2,77 Bovespa Brasil 115.398,04 -0,93 -0,2138 IPC México 45.122,42 0,9 3,63 Argentina MerVal 40.341,42 -1,196 -3,19 COLCAP Colombia 1.633,81 0,56 -1,72 IPSA Chile 4.573,85 0,08 ND Selectivo Perú 520,84 0,14 1,66 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 4,2306 -0,86 -4,99 Peso Mexicano 18,6970 0,18 1,30 Peso chileno 791,5 -0,86 -4,83 Peso colombiano 3.385,8 0,14 -2,96 Sol peruano 3,3440 -0,23 -0,99 Peso argentino 60,14 0 -0,60 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de María Cervantes en Lima, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Nelson Bocanegra en Bogotá.)