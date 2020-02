MERCADOS A.LATINA-Monedas respiran pero bolsas siguen presionadas por coronavirus

Por María Cervantes LIMA, 25 feb (Reuters) - Las monedas de América Latina se recuperaban ligeramente el martes frente a la debilidad global del dólar, aunque las bolsas operaban con pérdidas por continuos temores sobre el coronavirus. * El dólar estadounidense se debilitaba ante mayores expectativas de que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés este año para aliviar la presión sobre la economía causada por el brote de coronavirus de China. * La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los países que aumenten su preparación contra el coronavirus, asegurando que el patógeno está "literalmente llamando a la puerta". * En México, el peso avanzaba un 0,22%, a 19.0171 unidades por dólar, luego de tres jornadas de pérdidas que lo arrastraron a niveles no vistos en el año. * Por su parte, el referencial índice S&P/BMV IPC de la bolsa retrocedía un 0,45%. * "El intento de rebote de los mercados financieros tras un lunes caótico por el coronavirus ha quedado eclipsado. Los esfuerzos por dominar la incertidumbre y cautela han sido en vano", dijeron analistas de CI Banco de México en un reporte para sus clientes. * El peso colombiano se apreciaba un 0,33%, a 3.418,90 unidades por dólar, recuperando parte de las pérdidas de la sesión anterior. El índice COLCAP de la bolsa de Bogotá restaba un 0,07%. * El peso chileno operaba con un avance del 0,12%, a 807,10/807,40 unidades por dólar. En tanto, el índice IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago mostraba una caída de un 0,33%, a 4.416,23 puntos. * En Perú, la moneda ganaba un 0,18%, a 3.399/3.400 unidades, en medio de venta de dólares de inversores extranjeros que buscaban ganancias y bancos locales que reducían sus posiciones. * En tanto el referente de la bolsa limeña perdía un 0,41%. * Los mercados financieros de Brasil y Argentina permanecen cerrados por "feriados de carnaval". Cotizaciones a las 1536 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.055,32 -2,67 -5,32 emergentes MSCI América Latina 2.673,58 -1,23 -8,37 Bovespa Brasil 113.681,42 -0,79 -1,6982 IPC México 43.558,69 -0,59 0,04 Argentina MerVal 38.602,48 -0,921 -7,36 COLCAP Colombia 1.619,44 -0,2 -2,59 IPSA Chile 4.393,35 -0,84 !Field name {EPYHSTCL OS} is invalid Selectivo Perú 507,21 -0,67 -1,00 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 4,3878 0,00 -8,41 Peso Mexicano 19,0789 -0,01 -0,74 Peso chileno 808,4 0 -6,72 Peso colombiano 3.417 0,31 -3,85 Sol peruano 3,4028 0,07 -2,65 Peso argentino 61,73 0 -0,60 (Reporte de María Cervantes en Lima, Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá. Editado por Marco Aquino)