MERCADOS A.LATINA-Monedas rebotan, operadores atentos a aprobación de estímulo fiscal EEUU

Por María Cervantes LIMA, 24 mar (Reuters) - Las monedas y bolsas de América Latina avanzaban el martes ante la caída global del dólar, mientras el mercado se mantiene a la expectativa de que el Senado estadounidense apruebe un proyecto de estímulos por 2 billones de dólares. * La medida apunta a dar respaldo financiero a los estadounidenses que no asisten a sus trabajos y a las complicadas industrias. * En México, el peso se apreciaba un 1% luego de caer a un nuevo mínimo nivel histórico. La moneda ha cerrado con pérdidas en las pasadas 15 sesiones y en el año acumula un desplome del 31%. * "La disminución en el tipo de cambio no puede ser vista como un cambio de tendencia, sino como una corrección después de las fuertes pérdidas de los días anteriores", dijo Gabriela Siller, jefa de análisis de Banco Base de México. * Y el referencial índice S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana avanzaba un 4,45%. * En Brasil, el real sumaba un 1,67%, en tanto el índice de acciones Bovespa escalaba más de un 10%. * "El dólar está más débil en el exterior, mostrando una caída debido a la expectativa de aprobación del paquete de ayuda contra el coronavirus en el Senado de Estados Unidos", dijo Álvaro Bandeira, economista jefe del banco digital Modalmais de Brasil. * Mientras, el peso colombiano ganaba un 1,67%, al tiempo que el índice bursátil COLCAP retrocedía un 2,32%. * En Perú, la moneda ganaba un 0,42% y el referente de la bolsa limeña subía un 3,75%. Cotizaciones a las 1624 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 758,2 -5,61 -31,98 emergentes MSCI América Latina 1.382,94 -7,5 -52,6 Bovespa Brasil 70.847,61 11,45 -38,7372 IPC México 34.947,8 6,02 -19,74 Argentina MerVal 23.890,35 5,446 -42,67 COLCAP Colombia 902,8 -1,83 -45,69 IPSA Chile 3.037,17 4,81 N/D Selectivo Perú 379,06 3,83 -26,02 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 5,0710 1,45 -20,73 Peso Mexicano 25,1250 0,95 -24,68 Peso chileno 845,6 1,72 -10,79 Peso colombiano 4.104,82 1,8 -19,93 Sol peruano 3,5165 0,35 -5,90 Peso argentino 63,73 0 -5,99 (Reporte de María Cervantes en Lima, Nelson Bocanegra en Bogotá, Walter Bianchi en Buenos Aires, Noé Torres y Miguel Angel Gutiérrez en Ciudad de México, Editado por Manuel Farías)