MERCADOS A.LATINA-Monedas y bolsas suben pese a menor optimismo sobre coronavirus

Por Froilan Romero SANTIAGO, 8 abr (Reuters) - Las monedas y bolsas de valores operaban al alza el miércoles, desligadas del grueso de los mercados internacionales que caían al desvanecerse las expectativas de una desaceleración de la crisis del coronavirus, lo que aumentaba el temor de los agentes al impacto económico de la pandemia. * Las acciones mundiales caían el miércoles debido al aumento del número de muertos por coronavirus y luego de que los ministros de Finanzas de la zona euro no lograron acordar un paquete de rescate para ayudar a las economías a recuperarse del impacto de la pandemia. * Las hospitalizaciones por COVID-19 parecían estar aplanándose en el estado de Nueva York, pero las muertes en Estados Unidos aumentaron en un récord de más de 1.800. * El peso mexicano cotizaba en 24,428 por dólar, con una ganancia del 0,1% frente al precio de referencia de Reuters del martes. Aunque previamente el peso llegó a caer casi un 2% a 24,738 unidades. * El índice referencial S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana bajaba un 0,59% a 34.323,68 puntos, a las 9.10 hora local (1410 GMT). En las dos jornadas previas, la bolsa acumuló un avance del 4,39% por expectativas de que el ritmo de propagación del virus comenzaba a desacelerar en algunas regiones. * El real brasileño escalaba un 0,57%, al tiempo que el índice de acciones Bovespa subía un 1,23%. * En Argentina, el peso se depreciaba un 0,14%, a 65,16 unidades por dólar en las primeras anotaciones electrónicas, al tiempo que el índice Merval de la bolsa de Buenos Aires crecía un 1,09%, a 26.987,18 unidades, a las 11.10 hora local (1410 GMT), tras caer en la sesión previa un 0,84% y finalizar marzo con una baja del 30,28%. . * El peso chileno se apreciaba un 0,46%, a 850,20/850,50 unidades por dólar tras revertir pérdidas de primera hora en una jornada volátil. En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, subía cerca de un 1%. * "La alta volatilidad que ha tenido el tipo de cambio hoy (miércoles), es una clara muestra del nerviosismo que afecta a los mercados y es muy probable que tengamos un comportamiento parecido al de ayer (martes) en que el peso mostró amplias ganancias y terminó la jornada en baja", dijo un operador de moneda extranjera. * El peso colombiano ganaba un 0,85% a 3.876 unidades por dólar, mientras que el Índice COLCAP de la Bolsa de Colombia perdía un 0,11% a 1.162,11 puntos. * El sol peruano se apreciaba por tercera jornada consecutiva y cotizaba con un alza de un 0,33%, a 3,355/3,359 unidades por dólar, al tiempo que el referente de la bolsa bajaba un marginal 0,02%. Cotizaciones a las 14.30 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 878,15 2,85 -21,22 emergentes MSCI América Latina 1.619,5 2,91 -44,49 Bovespa Brasil 77.294,12 1,23 -33,1628 IPC México 34.624,23 0,28 -20,48 Argentina MerVal 26.929,08 0,873 -35,38 COLCAP Colombia 1.159,7 -0,32 -30,24 IPSA Chile 3.756,38 1,2 !Field name {EPYHSTCL OS} is invalid Selectivo Perú 353,68 -0,02 -30,97 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 5,1930 0,57 -22,62 Peso Mexicano 24,1880 0,46 -21,79 Peso chileno 850,2 0,95 -11,40 Peso colombiano 3.883,11 0,51 -15,36 Sol peruano 3,3448 0,61 -1,06 Peso argentino 65,15 -0,65 -8,38 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de María Cervantes en Lima, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Nelson Bocanegra en Bogotá.)