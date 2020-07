MERCADOS A.LATINA-Operan dispares al vaivén de creciente contagio de coronavirus

(Actualiza con cotizaciones de media jornada) Por Maria Cervantes LIMA, 10 jul (Reuters) - Las monedas y bolsas de valores de América Latina operaban con tendencias mixtas en medio de la caída global del dólar y datos de más contagios de coronavirus en Estados Unidos, que opacaban recientes cifras económicas. * Los inversores reaccionaban a los más de 60.500 nuevos contagios de COVID-19 en Estados Unidos, que se sumaban a otros en el resto del mundo. Incluso México y Estados Unidos están analizando prolongar hasta agosto el cierre de su frontera común para viajes no esenciales por la pandemia. * Por su parte, el dólar se depreciaba contra una canasta de monedas de referencia, presionado por los precios al productor en Estados Unidos que tuvieron una caída imprevista en junio. * "Vamos a seguir en este vaivén de optimismo y pesimismo sobre el coronavirus", dijo Camilo Pérez, gerente de estudios económicos del Banco de Bogotá. * El peso mexicano ganaba un 0,61%, mientras que el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC retrocedió brevemente más de un 1%. * En Brasil, el real se apreciaba un 0,20% y el índice de acciones Bovespa subía un 0,47%. * A su turno, el peso colombiano recortaba las ganancias y subía un 0,11%, y el índice referencial de la bolsa, el COLCAP pasaba a terreno positivo y ganaba un 0,23%. * El peso chileno perdía un 0,32%, mientras que índice IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago, caía un 0,65%. * En Perú, la moneda operaba sin una tendencia definida y ganaba un marginal 0,03%; mientras el referente de la bolsa limeña perdía un leve 0,07%. Cotizaciones a las 1603 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.079,69 0,89 -3,14 emergentes MSCI América Latina 1.970,62 -0,3 -32,46 Bovespa Brasil 99.663,2 0,51 -13,8200 IPC México 36.442,88 -0,96 -16,30 Argentina MerVal N/D N/D 41,03 COLCAP Colombia 1.144,89 0,16 -31,13 IPSA Chile 4.011,55 -0,51 -21,42 Selectivo Perú 444,54 0,03 -13,24 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 5,3385 0,04 -24,76 Peso Mexicano 22,5324 0,42 -16,07 Peso chileno 791,3 -0,32 -4,68 Peso colombiano 3.618,17 0,15 -9,18 Sol peruano 3,5047 -0,07 -5,50 Peso argentino N/D N/D -15,57 * Los mercados de monedas, acciones, bonos y granos de Argentina permanecen cerrados el viernes por un feriado puente luego de la inactividad del jueves por la celebración del "Día de la Independencia. (Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá y Froilán Romero en Santiago, Editado por Manuel Farías)