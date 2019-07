MERCADOS A.LATINA-Monedas de la región cierran mixtas tras recorte tasas Fed, bolsas caen

Por Maria Cervantes LIMA, 31 jul (Reuters) - Las monedas de América Latina cerraron mixtas el miércoles luego de que la Reserva Federal redujo la tasas de interés en 25 puntos básicos, aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que no considera la medida como el inicio de una larga serie de bajas. * En tanto, las bolsas de la región cerraron con pérdidas tras el anuncio, siguiendo al mercado de Wall Street. * "Creo que lo que desató la tormenta fue un comentario de Powell que sugirió que era una (baja) y listo", dijo Jim Paulsen, estratega jefe de inversiones del Grupo Leuthold. * El real brasileño cayó un 0,70%, a 3,8173 unidades por dólar, mientras que el índice de acciones Bovespa bajó un 1,01% a 101.889,59 puntos, según datos preliminares, con el mercado a la espera de la reunión del Comité de Política Monetaria de Brasil. * La moneda mexicana se apreció un 0,33%, a 18.9955/19.0000 unidades, tras la divulgación de cifras que mostraron un sorpresivo crecimiento de la economía local en el segundo trimestre. * El referencial índice S&P/BMV IPC bajó un 0.72% a 40,863.09 puntos, la mayor caída mensual desde octubre. * En Argentina, el peso interbancario se apreció un 0,18%, a 43,875/43,89 por dólar, con la participación de la banca oficial en la plaza de futuros, con lo que cayó un 3,14% en julio. * El índice líder S&P Merval cayó un 1,08%, a un cierre provisorio de 42.004,71 unidades, liderado por la tendencia impuesta desde acciones energéticas y financieras. * En Chile, el peso cerró con un alza de un 0,6%, a 697,00 unidades por dólar comprador y 697,30 unidades vendedor, impulsado por un aumento en la oferta de divisas. En julio cayó un 2,65%. * El principal índice de la Bolsa de Santiago, el IPSA , cerró con una baja de 0,58% a 4.972,11 puntos. Entre las mayores caídas del día figuran las acciones de la forestal CMPC, con pérdida de 1,37%, y las del grupo industrial Copec, que cedieron 2,62%. * En Perú, el sol, recortó pérdidas y cerró con una baja de 0,15%, a 3,304/3,305 unidades, porque ofertas de dólares de empresas locales y fondos de pensión contrarrestaron la incertidumbre política local tras la propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelantar elecciones. * En tanto, el referente de la bolsa limeña perdió un 1,81 %, a 523,17 puntos, arrastrado por acciones líderes entre las que destaca la fuerte caída de la minera de oro Buenaventura en un 7,27%, a 15,30 dólares. * El peso colombiano se recuperó un 0,55% en la última jornada del mes, después de siete sesiones consecutivas de pérdidas. En julio la divisa colombiana se debilitó un 2,8%, al tiempo que los últimos 12 meses acumula una depreciación de 14,6%. * El índice COLCAP de la bolsa colombiana bajó un 0,38% a 1.562,13 puntos. No obstante, el indicador bursátil acumula una valorización de 17,8% en lo que va del 2019. Cotizaciones a las 2105 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.043,14 -0,25 8,02 emergentes MSCI América Latina 2.854,9 -0,7 11,26 Bovespa Brasil 101.812,13 -1,09 15,8440 IPC México 40.863,09 -0,72 -1,87 Argentina MerVal 42.057,77 -0,955 !Field name {EPYHSTCL OS} is invalid COLCAP Colombia 1.562,13 -0,38 17,81 IPSA Chile 4.972,36 -0,57 -2,61 Selectivo Perú 523,17 -1,81 2,11 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 3,8125 0,03 1,81 Peso Mexicano 19,1427 -0,09 2,60 Peso chileno 703,4 0 -1,25 Peso colombiano 3.278,43 0 -1,01 Sol peruano 3,3020 -0,36 +1,95 Peso argentino 43,82 0 -13,96 (Reporte de María Cervantes; con las colaboración de Froilán Romero y Natalia Ramos en Santiago, Luis Jaime Acosta de Bogotá, Miguel Gutierrez de México y Jorge Otaloa de Buenos Aires)