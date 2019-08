MERCADOS A.LATINA-Monedas de la región ceden ante fortaleza global del dólar tras anuncio Fed

Por Maria Cervantes LIMA, 1 ago (Reuters) - Las monedas de América Latina se depreciaban el jueves frente a un dólar fuerte a nivel global luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos sonara cautelosa sobre más recortes de tasas. * En el anuncio de un recorte de la tasa el miércoles, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que la medida no era el comienzo de una larga serie de bajas. * El real brasileño abrió con una caída luego de que el Banco Central del país realizó un recorte de tasas más pronunciado de lo que los economistas esperaban, mientras que las acciones se recuperaban por perspectivas de un mayor estímulo. El índice de acciones Bovespa subía un 1,7%. * El peso mexicano se depreciaba ante un fortalecimiento global del dólar un día después de que datos oficiales mostraron un leve crecimiento en el segundo trimestre, que evitó una recesión técnica, pero confirmó la desaceleración de la economía local. * La moneda del país azteca cotizaba en 19.2635 por dólar, con un retroceso del 0.72%; en tanto el referencial índice S&P/BMV IPC bajaba un 0.14% a 40,805.76 puntos. * En Argentina, el peso se depreciaba un 1,3%, en un movimiento acompasado con la tendencia de las monedas de América Latina. La unidad del país sudamericano operaba a 44,36/44,39 unidades por dólar. * El índice accionario S&P Merval .MERV de Buenos Aires crecía un 0,7%, a 42.369,70 unidades, * En Chile, el peso operaba con una fuerte baja y caía a su menor nivel intradía en dos meses. La moneda retrocedía un 1,27%, a 706,00 unidades por dólar comprador y 706,30 unidades vendedor. * "Lo que golpeó al peso fue el discurso de Powell, al asegurar que no es un cambio de ciclo, sino que 'un ajuste entre ciclos', por lo tanto dejó claro que no hay que hacerse expectativas con más bajas de tasas en el corto plazo", dijo un operador de una corredora de bolsa. * En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, subía un 0,27%. * En Perú, el sol, caía un 0,30%, a 3,314/3,315 unidades; en tanto, el referente de la bolsa limeña ganaba un 0,09%, a 523,64 puntos. * El peso colombiano caía un 1,41%, al tiempo que el índice COLCAP de la bolsa ganaba un marginal 0,04%. Cotizaciones a las 1505 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.037,01 -0,59 7,39 emergentes MSCI América Latina 2.843,65 -0,39 10,82 Bovespa Brasil 103.343,96 1,5 17,5869 IPC México 40.832,92 -0,07 -1,94 Argentina MerVal 42.297,75 0,5 !Field name {EPYHSTCL OS} is invalid COLCAP Colombia 1.561,03 -0,07 17,73 IPSA Chile 4.989,99 0,35 -2,26 Selectivo Perú 525,8 0,5 2,63 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 3,8298 -0,41 1,35 Peso Mexicano 19,1863 -0,24 2,44 Peso chileno 704,9 -0,21 -1,46 Peso colombiano 3.330,48 -1,54 -2,53 Sol peruano 3,3150 -0,33 +1,62 Peso argentino 44,23 -0,88 -15,09 (Reporte de María Cervantes; con las colaboración de Froilán Romero en Santiago, Luis Jaime Acosta de Bogotá, Miguel Gutierrez de México y Walter Bianchi de Buenos Aires)