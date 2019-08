MERCADOS A.LATINA-Monedas de la región caen tras anuncio de Trump sobre aranceles a China

Por Maria Cervantes LIMA, 1 ago (Reuters) - Las monedas de América Latina extendieron pérdidas el jueves luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que impondrá aranceles adicionales del 10% sobre importaciones de productos de China, el principal mercado de la región. * Los aranceles estadounidenses se harán efectivos a partir del 1 de septiembre, mientras continúen las negociaciones que buscan distender las tensiones comerciales. * En la jornada, el real brasileño cayó un 0,79%, a 3,8475 unidades por dólar, mientras que el índice de acciones Bovespa cerró con un alza de 0,19% a 102.001,38 puntos, impulsado por un recorte de tasas en el país en la jornada previa pero mitigado por los tuits de Trump sobre China. * "Es más fricción en la economía global y una situación donde el mercado ha estado apostando a que mejore y luego tener el beneficio de los recortes de tasas de interés, y ahora la situación está empeorando", dijo Michael O'Rourke, estratega jefe de mercado de JonesTrading. * Asimismo, la moneda mexicana se depreció un 0,69%, a 19,2530 unidades; en tanto el referencial índice S&P/BMV IPC bajó un 1,26%, a 40,346.80 puntos, ubicándose en un nivel que no se veía desde mediados de diciembre. * En Argentina, el peso interbancario se depreció un 1,13%, a 44,36/44,39 por dólar, con la intervención de la banca oficial en la plaza de futuros. El índice líder S&P Merval bajó un 1,6% en cierre provisorio. * En tanto en Chile, el peso cerró las operaciones en su peor nivel en dos meses, en medio de un retroceso en el precio del cobre, el mayor envío del país y un ligero avance de la divisa estadounidense en los mercados globales. * Al final de la jornada, el peso, anotó valores de 705,20 unidades por dólar comprador y 705,50 unidades vendedor, con un retroceso de un 1,16%. El principal índice de la Bolsa de Santiago, el IPSA, cerró el jueves con caída de 0,63% a 4.940,81 puntos. Las caídas fueron lideradas por las acciones de SQM, que perdieron 4,84%. * En Perú, el sol, cerró la sesión con una caída de un 0,73%, a 3,326/3,329 unidades, su mayor baja interdiaria en 19 meses. * En tanto, el referente de la bolsa limeña perdió un 0,78 %, a 519,11 puntos, un mínimo de más de seis meses, en una jornada en la destacó la fuerte caída de Alicorp en 5,6%, así como los papeles de la polimetálica Volcan que descendieron un 5,2%. * El peso colombiano se depreció un 1,76%, a 3.341,70 unidades por dólar, su nivel más bajo de los últimos dos meses, en medio del desplome de los precios del petróleo. * Mientras que el índice COLCAP se derrumbó un 1,57% a 1.537,58 puntos, arrastrada por acciones del sector energético. Cotizaciones a las 2102 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.037,01 -0,59 7,39 emergentes MSCI América Latina 2.843,65 -0,39 10,82 Bovespa Brasil 102.125,94 0,31 16,2011 IPC México 40.346,8 -1,26 -3,11 Argentina MerVal 41.410,98 -1,5 !Field name {EPYHSTCL OS} is invalid COLCAP Colombia 1.537,58 -1,57 15,96 IPSA Chile 4.940,81 -0,63 -3,22 Selectivo Perú 519,43 -0,71 1,38 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 3,8401 0,03 1,08 Peso Mexicano 19,2422 -0,08 2,07 Peso chileno 706,4 0 -1,74 Peso colombiano 3.338,7 0 -2,79 Sol peruano 3,3260 -0,73 +1,21 Peso argentino 44,29 -0,88 -15,09 (Reporte de María Cervantes; con las colaboración de Froilán Romero y Natalia Ramos en Santiago, Luis Jaime Acosta de Bogotá, Miguel Gutierrez de México y Walter Bianchi de Buenos Aires)