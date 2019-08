MERCADOS A.LATINA-Monedas retoman racha bajista y mayoría de bolsas suben por compras de oportunidad

LIMA, 7 ago (Reuters) - Las monedas de América Latina retomaron su racha bajista el miércoles en medio de una continua aversión al riesgo por temores sobre el crecimiento de la economía mundial, mientras que la mayoría de bolsas subieron por compras de oportunidad. * Los inversores se refugiaron en activos considerados seguros luego que bancos centrales de Asia sorprendieron a los mercados con una serie de inesperadas rebajas de tasas de interés. * El real brasileño cayó un 0,48% a 3,9749 unidades; mientras que el índice de acciones Bovespa cerró con una alza preliminar de 0,54% a 102.712 puntos. * La moneda mexicana cotizaba con un retroceso de 0,22% a 19,6166 pesos por dólar. En tanto el referencial de la bolsa mexicana S&P/BMV IPC subió un 1,63% a 40,432.36 puntos, su mayor ganancia desde principios de abril. * Por su parte en Chile, el peso se recuperó de fuertes pérdidas de primera hora y cerró la sesión estable frente al dólar, impulsado por un avance en el precio del cobre, el principal envío del país, y un retroceso de la divisa estadounidense en los mercados globales. * Al final de la jornada, el peso anotó valores de 715,80 unidades por dólar comprador y 716,10 unidades vendedor, con un alza de la moneda chilena de un 0,01%. * El principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, escaló un 0,69% a 4.811,07 unidades. * El sol peruano, cerró con una baja de 0,41%, a 3,388/3,390 unidades, su nivel más bajo desde enero de 2017; y el referente de la bolsa limeña subió un 0,72% a 509,19 puntos. * En Argentina, el peso interbancario cerró con una baja de 0,64%, mientras que el índice líder S&P Merval cerró con una baja de 0,89% a 40.949,34 unidades. * Los mercados de Colombia no operaron por feriado nacional. Cotizaciones a las 2100 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 972,67 -0,03 0,72 emergentes MSCI América Latina 2.692,33 1,09 4,93 Bovespa Brasil 102.782,37 0,61 16,9480 IPC México 40.432,36 1,63 -2,90 Argentina MerVal 40.949,34 -0,89 !Field name {EPYHSTCL OS} is invalid COLCAP Colombia 1.512,83 0,65 14,10 IPSA Chile 4.811,07 0,69 Infinito Selectivo Perú 509,19 0,72 -0,62 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 3,9692 0,00 -2,21 Peso Mexicano 19,6239 0,01 0,11 Peso chileno 714,0 0 -2,78 Peso colombiano 3.445,59 -0,55 -5,78 Sol peruano 3,3880 -0,37 -0,61 Peso argentino 45,50 -0,45 -17,36 (Reporte de María Cervantes; con las colaboración de Froilán Romero y Natalia Ramos en Santiago, Abraham González de México y Walter Bianchi de Buenos Aires)