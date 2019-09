MERCADOS A.LATINA-Monedas operan mixtas evaluando lenguaje de la Fed; real cae

Por Nelson Bocanegra BOGOTÁ, 19 sep (Reuters) - Las monedas de América Latina operaban el jueves con una tendencia dispar, mientras los inversores analizaban el lenguaje de la Reserva Federal tras su reunión del día anterior. * En el caso particular del real brasileño, caía 1% y tocaba mínimos de dos semanas, tras la decisión del Banco Central del país de recortar su tasa de interés y sugerir que hay espacio para más estímulos en la economía más grande de América Latina.. El índice de acciones Bovespa, en tanto, subía un 0,96%. * Los activos de la región continuaban digiriendo la información de la Fed, que si bien recortó las tasas de interés como se anticipaba, lanzó unas señales encontradas sobre el rumbo de su política monetaria. * El peso mexicano cotizaba casi plano y hacia adelante es probable que el tipo de cambio vuelva a moverse en función de noticias sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, escribieron analistas de Banco Base en un reporte. El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC subía un 0,13%. * El peso argentino interbancario permanecía estable sobre las 56,6 unidades y el índice Merval de la bolsa ganaba un 0,23%. * En Colombia, el peso avanzaba un ligero 0,05%, pero el índice COLCAP de la bolsa caía un 0,39%. * La moneda peruana, el sol, bajaba un leve 0,06%, en su cuarta sesión consecutiva de pérdidas, con el mercado analizando el anuncio de la Fed. En tanto, el referente de la bolsa limeña avanzaba un 0,39%. * Los mercados chilenos permanecerán cerrados durante lo que resta de la semana por un extenso feriado por las fiestas de la independencia. Cotizaciones a las 1524 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.021,36 0,24 5,77 emergentes MSCI América Latina 2.713,56 -0,27 5,75 Bovespa Brasil 105.575,61 1 20,1262 IPC México 43.057,12 -0,03 3,40 Argentina MerVal 29.309,8629 -0,263 -3,30 COLCAP Colombia 1.591,04 -0,4 19,99 IPSA Chile N/D N/D N/D Selectivo Perú 506,56 0,1 -1,13 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 4,1411 -0,74 -6,28 Peso Mexicano 19,3916 -0,02 1,31 Peso chileno N/D N/D -2,99 Peso colombiano 3.376,45 -0,07 -3,87 Sol peruano 3,3548 -0,1 +0,37 Peso argentino 56,63 0 -35,47 (Reporte de Nelson Bocanegra, Reporte adicional de Maria Cervantes en Lima, Editado por Manuel Farías)