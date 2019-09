MERCADOS A.LATINA-Mercados regionales caen tras escalada en guerra comercial

Por Froilan Romero SANTIAGO, 24 sep (Reuters) - La mayoría de los mercados de la región cerró a la baja el martes tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Asamblea General de Naciones Unidas en que dijo que no aceptaría un "mal acuerdo" en las negociaciones comerciales con China. * "China no solo no ha adoptado las reformas prometidas, sino que adoptó un modelo económico que depende de enormes barreras en el mercado, fuertes subsidios estatales, la manipulación de divisas, el dumping de productos, las transferencias forzadas de tecnología y el robo de propiedad intelectual y también de secretos comerciales a gran escala", dijo Trump. * "En lo que respecta a Estados Unidos, esos días han terminado", añadió. * A las declaraciones de Trump se agregó un dato de la confianza del consumidor en Estados Unidos que resultó peor a lo previsto y que generó dudas sobre la fortaleza de la mayor economía del mundo. * El peso mexicano cerró estable en 19,4530/19,4685 unidades por dólar en precio final del Banco Central. El índice referencial S&P/BMV IPC bajó un 0,93%, al aumentar pedidos de juicio político contra el presidente de Estados Unidos. * El peso colombiano se recuperó un 0,09% después de tres sesiones consecutivas de pérdidas, mientras que el índice COLCAP de la plaza bursátil retrocedió un 0,38%. * El peso chileno cedió ganancias iniciales y cerró la jornada con una caída de un 0,22%, a 723,90/724,20 unidades por dólar, su menor nivel de cierre en dos semanas. * En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, anotó una baja de un 0,49%. * El sol peruano escaló un 0,39%, a 3,341/3,343 unidades, su mejor nivel en una semana, desligándose del comportamiento de las otras monedas de la región. "Es una apreciación bastante sorpresiva. Parece que hay una apuesta de los inversores a una nueva bajada de tasas en Perú", dijo un operador. * En tanto, el referente de la bolsa limeña bajó un 0,44% presionado por acciones líderes del sector minero y financiero, aunque el alza en los papeles de la productora de oro Buenaventura limitó las pérdidas. * El real brasileño cerró con un alza marginal de un 0,03%, a 4,1695 unidades por dólar, mientras que el índice de acciones Bovespa anotó una caída de un 0,71%, a 103.891,24 puntos. * En Argentina, el peso, cerró con un alza marginal de un 0,05%, a 56,90 unidades por dólar * El índice Merval de la bolsa anotó una baja provisoria de un 4,39%, a 27.817,31 puntos. Cotizaciones a las 20.45 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.015,23 -0,59 5,13 emergentes MSCI América Latina 2.682,11 -0,24 4,53 Bovespa Brasil 103.871,8 -0,73 18,1875 IPC México 43.069,42 -1 3,43 Argentina MerVal 27.817,31 -4,39 ∞ COLCAP Colombia 1.591,09 -0,38 20,00 IPSA Chile 5.000,64 -0,49 ∞ Selectivo Perú 502,93 -0,44 -1,84 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 4,1639 0,00 -6,78 Peso Mexicano 19,4626 0,11 0,98 Peso chileno 723,0 -0,29 -4,03 Peso colombiano 3.433,75 0,14 -5,46 Sol peruano 3,3400 0,34 +0,74 Peso argentino 56,86 0 -35,47 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de María Cervantes en Lima, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Nelson Bocanegra en Bogotá.)