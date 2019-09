MERCADOS A.LATINA-Bolsas y monedas cierran dispares ante incertidumbre por tensión comercial

Por Froilan Romero SANTIAGO, 27 sep (Reuters) - Las monedas y bolsas de América Latina tuvieron un cierre dispar el viernes, debido a la incertidumbre por la persistente guerra comercial entre Estados Unidos y China que día tras día cambia las expectativas de los mercados emergentes. * "Los mercados están desorientados ya que un día tenemos noticias que indican un pronto acuerdo para poner fin a esta guerra comercial y luego aparecen declaraciones de funcionarios en el sentido contrario, entonces eso produce una tremenda volatilidad en los mercados", dijo un operador de moneda extranjera en Chile. * "Si Estados Unidos y China no logran pronto ponerse de acuerdo lo más probable es que la economía mundial caiga en recesión y esa incertidumbre tiene a los mercados preocupados todos los días del rumbo que tomen las negociaciones, aunque lo que más ha habido han sido guerra de declaraciones de uno y otro bando que no nos llevan a nada más que confusión", agregó. * El peso mexicano cerró el viernes con un retroceso de un 0,3%, a 19,7190/19,7245 unidades por dólar, mientras que el índice de la bolsa mexicana, S&P/BMV IPC cayó un 0,29% y terminó con una racha de cinco semanas consecutivas de alza. * El peso colombiano cerró con una caída de un 0,35%, mientras que el principal índice de la bolsa de comercio anotó una baja de un 1,03%. * El peso chileno cedió gran parte de sus ganancias iniciales y cerró la jornada del viernes con un tímido avance de un 0,04%, a 726,80/727,10 unidades por dólar. En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA cerró con un avance de un 1,46%. * El sol peruano revirtió pérdidas iniciales y se apreció al cierre un leve 0,09%, luego de un mensaje del presidente Martín Vizcarra, que ayudó a calmar el temor por la pugna entre el Congreso y el Gobierno. En tanto, el referente de la bolsa subió un 0,75%. * El real brasileño cerró con una apreciación de un 0,33%, al tiempo que el índice de acciones Bovespa cayó un 0,2%. * En Argentina, el peso logró un avance de un 0,41%, con lo cual se apreció un 2,03% durante la semana. El índice Merval de la bolsa a un cierre provisorio de 28.795,39 unidades, con un alza de un 2,23%. * Los bonos y las acciones argentinas subieron el viernes mediante una selectiva recompra de cartera alentada por las declaraciones del candidato opositor a la presidencia, Alberto Fernández, quien sostuvo que de ganar no habrá recortes sobre la deuda soberana, dijeron operadores. Cotizaciones a las 2045 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.009,3 0,37 4,52 emergentes MSCI América Latina 2.688,7 0,87 4,79 Bovespa Brasil 105.053,29 -0,25 19,5319 IPC México 42.879,63 -0,24 2,98 Argentina MerVal 28.795,39 2,227 ∞ COLCAP Colombia 1.584,99 -1,03 19,54 IPSA Chile 5.099,64 1,46 ∞ Selectivo Perú 511,96 0,75 -0,08 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 4,1558 0,36 -6,6 Peso Mexicano 19,6903 -0,06 -0,18 Peso chileno 725,9 0,07 -4,38 Peso colombiano 3.456,55 -0,35 -6,14 Sol peruano 3,3810 0,1 -0,40 Peso argentino 57,32 -0,57 -36,23 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de María Cervantes en Lima, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Nelson Bocanegra en Bogotá.)