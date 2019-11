MERCADOS A.LATINA-Monedas regionales cierran mixtas; mayoría de bolsas suben por optimismo comercio

(Actualiza con cotizaciones al cierre de los mercados) Por Froilan Romero SANTIAGO, 4 nov (Reuters) - Las monedas de América Latina cerraron mixtas el lunes, mientras que las bolsas de valores subieron mayoritariamente en medio de un ambiente de mayor optimismo con relación a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ante señales de que la extensa disputa entre las dos primeras economías del mundo podría llegar pronto a su fin. * Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China avanzaban bien y Washington apunta a firmar un acuerdo inicial este mes, dijeron el viernes funcionarios de alto rango del gobierno de Donald Trump, ofreciendo tranquilidad a los mercados mundiales después de casi 16 meses de disputa arancelaria. * Las dos economías más grandes del mundo alcanzaron consensos el viernes, después de conversaciones entre sus principales negociadores, informó la agencia de noticias estatal china Xinhua. * El peso mexicano cerró la jornada con una depreciación de un 0,49%, a 19,1925/19,1980 unidades por dólar, en un mercado atento a las noticias sobre las conversaciones comerciales. * El índice referencial S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana, en tanto, registró una caída marginal de un 0,03% a 43.814,55 puntos. * El real brasileño anotó al cierre una caída preliminar de un 0,41%, tras ceder ganancias iniciales, mientras que el índice de acciones Bovespa subió preliminarmente un 0,3% a un máximo histórico y durante la sesión por primera vez superó los 109.000 puntos. * En Argentina, el peso se apreció un marginal 0,07%, a 59,70/59,705 unidades por dólar, tras tocar un nivel mínimo histórico de 65 unidades la venta el día después de las elecciones presidenciales en que el oficialismo salió derrotado. * En tanto, el índice Merval de la bolsa de Buenos Aires subió un 4,3%, a 37.278,54 puntos y acumula un avance de un 7,98% en las últimas seis ruedas. * El peso chileno cerró con un alza de un 0,19%, a 737,80/738,10 unidades por dólar, en una jornada de alta volatilidad. En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, subió un 1,21%, a 4.801,56 puntos. * "Hay una mejoría en el humor de los mercados respecto a la guerra comercial que es lo que está impulsando al peso, pero las tensiones que se están viviendo en el país está provocando esta alta volatilidad debido a la incertidumbre del mercado", dijo un operador. * Chile ha vivido dos semanas de convulsión en medio de sostenidas y masivas protestas por demandas sociales. * El sol peruano se apreció un 0,36%, a 3,332/3,334 unidades en medio del optimismo sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. * El referente de la bolsa anotó alza de un 1%, a su mejor nivel en tres meses, impulsado por el avance de las acciones de la productora de cobre Southern Copper. * En Colombia, los mercados permanecieron cerrados el lunes debido a un feriado local. Cotizaciones a las 2030 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.049,19 0,69 8,65 emergentes MSCI América Latina 2.822,35 1,62 9,99 Bovespa Brasil 108.710,61 0,48 23,6932 IPC México 43.799,76 -0,03 5,19 Argentina MerVal 37.278,54 4,296 N/D COLCAP Colombia 1.645,88 0,78 24,13 IPSA Chile 4.801,56 1,21 N/D Selectivo Perú 521,64 1,04 1,81 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 4,0157 -0,66 -3,34 Peso Mexicano 19,1980 -0,43 2,36 Peso chileno 737,8 -0,22 -6,39 Peso colombiano 3.320 N/D -2,24 Sol peruano 3,3330 0,33 +1,04 Peso argentino 59,64 0,6 -36,98 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de María Cervantes en Lima, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Nelson Bocanegra en Bogotá, Editado por Manuel Farías)