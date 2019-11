MERCADOS A.LATINA-Monedas regionales operan mixtas pese a optimismo por guerra comercial

Por Froilan Romero SANTIAGO, 5 nov (Reuters) - Las monedas de América Latina mostraban un comportamiento dispar el martes, pese a que a nivel global los mercados mostraban un mejor humor ante expectativas de una pronta salida a la guerra comercial entre Estados Unidos y China que alejaba los temores a una recesión global. * La esperanza de una tregua comercial entre Estados Unidos y China este mes despertó el buen ánimo de los operadores, lo que fue reforzado porque se conocieron algunos detalles de la eventual "Fase 1" del acuerdo que están siendo considerados por los negociadores de las dos potencias. * China está presionando al presidente estadounidense Donald Trump para que elimine más aranceles impuestos en septiembre como parte de la "Fase 1" del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, dijeron el lunes fuentes familiarizadas con las negociaciones. * El acuerdo podría ser firmado este mes por Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en un lugar aún por determinar, y se espera que incluya una promesa de Estados Unidos de eliminar los aranceles programados para el 15 de diciembre sobre cerca de 156.000 millones de dólares en importaciones chinas. . * El peso mexicano cotizaba en 19.1870 por dólar, con una baja del 0.07%, frente a las 19.1730 unidades del precio de referencia de Reuters del lunes. El referencial de la bolsa mexicana S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, bajaba un 0,31% a 43.681,41 puntos, a las 8.42 hora local (1442 GMT). * El real brasileño se apreciaba un 0,23% y el índice de acciones Bovespa operaba con un retroceso de un 0,09%, a 108.682,17 puntos tras superar en la víspera los 109.000 puntos por primera vez. * En Argentina, el peso se depreciaba un 0,24%, a 59,85 unidades por dólar en las primeras operaciones, al tiempo que el índice Merval de la bolsa de Buenos Aires ganaba un 0,9%, liderado por títulos del sector energético. * El peso chileno retrocedía un 1,28%, a 747,40/747,70 unidades por dólar, debido al nerviosismo del mercado ante una ola de protestas por demandas sociales que entró en su tercera semana y que ha dejado a lo menos 18 muertos. * "La situación se ha ido complicando con el pasar de los días y aún no hay atisbos de que se pueda llegar pronto a un entendimiento, lo que ha llevado a los inversores a buscar refugio en el dólar", dijo un operador. * En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 0,93%, a 4.756,72 puntos. * El sol peruano operaba estable en las primeras operaciones, mientras que el índice selectivo de la bolsa limeña perdía un marginal 0,04%. * En Colombia, el peso se depreciaba un 0,24% Y el índice COLCAP de la bolsa subía un 0,35%, a 1.652,06 puntos. Cotizaciones a las 1500 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.064,55 1,46 10,24 emergentes MSCI América Latina 2.830,07 0,27 10,29 Bovespa Brasil 108.730,42 -0,04 23,7158 IPC México 43.677,6 -0,32 4,89 Argentina MerVal 36.284,59 -2,666 N/D COLCAP Colombia 1.654,76 0,54 24,80 IPSA Chile 4.747,52 -1,13 N/D Selectivo Perú 521,85 0,03 1,85 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 3,9993 0,33 -3,02 Peso Mexicano 19,1810 -0,08 2,42 Peso chileno 748,6 -0,89 -7,23 Peso colombiano 3.316 0,03 -2,21 Sol peruano 3,3368 -0,1 +0,94 Peso argentino 59,66 0 -36,98 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de María Cervantes en Lima, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Nelson Bocanegra en Bogotá, Editado por Manuel Farías.)