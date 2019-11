MERCADOS A.LATINA-Monedas a la baja por incertidumbre regional y menor optimismo por acuerdo China-EEUU

LIMA, 13 nov (Reuters) - Las monedas de América Latina bajaban el miércoles ante la continua incertidumbre política de la región afectada por protestas, mientras se desvanecía el optimismo en torno a un posible acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. * El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que Washington y Pekín están cerca de finalizar un acuerdo comercial, pero no aportó fecha ni lugar para la ceremonia de una firma, decepcionando a los inversores. * Los mercados estarán atento a comentarios que hará más tarde en el día el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante un comité del Congreso estadounidense. * El peso chileno <CLP=, caía un 2,2%, a 798,70/799 unidades por dólar, presionado por una alta demanda de divisas que lo acercaban al mínimo histórico de 800 unidades que tocó en la víspera, en medio de la ola de protestas que sacuden a Chile por ya casi cuatro semanas. En tanto, el índice IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago perdía un 2,2%. * En Colombia, el peso se desplomaba un 1,26% en los primeros minutos de la sesión a 3.453 unidades por dólar, su nivel más débil en un mes. Asimismo, el índice colombiano COLCAP de la bolsa caía un 0,66% a 1.621,19 puntos. * "Los mercados de América Latina operan a la baja después de que las palabras de Trump no incrementaran el apetito de riesgo de los inversionistas", escribió Alfonso Esparza, analista Senior de Mercado, America Latina at OANDA. * "El enfoque global será ahora en cuestiones geopolíticas con el proceso de impeachment en Washington y la inestabilidad política en varios países latinoamericanos", agregó. * El peso mexicano se depreciaba un 1,07% a 19.5180 por dólar, su nivel más débil en más de un mes, mientras que el referencial índice S&P/BMV IPC de la bolsa de México subía un 0.11% a 43,149.35 puntos. * En Argentina, el peso caía 0,11% a 59,75/59,77 pot dólar; en tanto, el índice bursátil S&P Merval de la bolsa argentina retrocedía 1,7%, en una jornada errática. * En Perú, la moneda bajaba un 0,27%, a 3,392/3,394 unidades, siguiendo a los mercados de la región. En tanto el referente de la bolsa limeña subía un 0,2%. * En Brasil, el real perdía un 0,21%; mientras el índice de acciones Bovespa caía un 0,75%. Cotizaciones a las 1526 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.055,83 0,28 9,34 emergentes MSCI América Latina 2.686,58 -1,98 4,7 Bovespa Brasil 106.120,53 -0,59 20,7462 IPC México 43.135,43 0,08 3,59 Argentina MerVal 32.934,32 -1,483 Infinito COLCAP Colombia 1.625,41 -0,41 22,59 IPSA Chile 4.436,86 -2,36 Infinito Selectivo Perú 511,02 0,36 -0,26 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 4,1762 -0,24 -7,08 Peso Mexicano 19,4793 -0,84 0,87 Peso chileno 798,6 -2,19 -12,93 Peso colombiano 3.439,74 -0,89 -5,62 Sol peruano 3,3908 -0,24 -0,71 Peso argentino 59,75 0 -36,98 (Reporte de Marco Aquino; con las colaboración de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Miguel Angel Gutiérrez en México y Walter Bianchi y Jorge Otaola en Buenos Aires.)